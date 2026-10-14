El salesiano Mateo González, sobre el cáncer de pulmón del papa León XIV: "Tiene todas las condiciones para una recuperación bastante serena"

El martes, el Vaticano comunicó que al papa León XIV, con 71 años, le habían diagnosticado cáncer de pulmón. La noticia se confirmó tras su cirugía en la capital italiana en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó en un comunicado que "la intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto".

El periodista y salesiano Mateo González señala que el pontífice haya pedido la cena tras la operación es "un elemento tranquilizador". Cree que se han vivido momentos de tensión porque el parte médico se retrasó, cuyo motivo, para él, sería "porque se ha planteado un poco si poner directamente a palabra cáncer o no, o dar más bien el diagnóstico clínico".

A pesar del diagnóstico, es optimista al considerar que "el Papa tiene todas las condiciones para tener una recuperación bastante serena": "Podemos decir así lo que se dice típicamente, de que se ha cogido a tiempo".

Además recuerda que "no es un papa fumador, es deportista", por lo que al tener un buen cuidado de su salud "nos da cierto optimismo a la hora de afrontar una enfermedad con todos los elementos graves que tiene".

Uno de los deportes que más le gusta al pontífice es el tenis, de hecho, el salesiano afirma que "hasta hace nada iba al gimnasio todas las semanas". A su juicio, el estilo de vida de León XIV le ha facilitado que "haya podido detectar también algunos de los síntomas que tiene este cáncer, que como decíais también es dentro del cáncer de pulmón el más mayoritario que afecta incluso eso a personas no fumadoras".

La gira americana en duda

Además subraya que no se le había notado nada debido a que había seguido su agenda con el viaje a España en junio y Francia, donde "hasta ahora no había ni siquiera por una fiebre suspendido ninguna audiencia". Aunque el próximo viaje a Perú, el cinco de noviembre, "nos deja un poco al incertidumbre".

González destaca la claridad con la que se ha desarrollado la información sobre la salud del pontífice, comparando las intervenciones de Juna Pablo II con las de León XIV cuando "anunciaron un ingreso casi inmediato".