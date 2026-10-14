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Irán condena a muerte a Najmeh Amin, una joven de 23 años, por sus publicaciones contra Mahoma

La joven estudiante de 23 años, recluida en la prisión central de Mashhad (Vakil Abad), fue condenada a muerte por el cargo de blasfemia (insultar al profeta) en sus redes sociales.

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El régimen iraní ha condenado a muerte a Najmeh Amin, una joven de 23 años, por sus publicaciones en sus redes sociales contra Mahoma | Antena 3 Noticias

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Najmeh Amin, una joven iraní de 23 años y estudiante de contabilidad, ha sido condenada a muerte en Irán acusada de un cargo de blasfemia (insultar al profeta) en sus redes sociales. En concreto, según informa Iran Human Rights, fue "juzgada por la Sección 6 del Tribunal Penal Uno de la provincia de Jorasán Razavi, presidida por el juez Javad Asian-Yazd, y sentenciada a muerte por el cargo de sabol-nabi (insultar al profeta) a través de su publicación en redes sociales".

Najmeh Amin fue detenida el pasado mes de enero por participar en las protestas contra el régimen iraní, unas protestas que fueron violentamente reprimidas.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, considera que la condena a muerte de Najmeh Amin supone un paso más en la persecución del régimen iraní contra los contrarios y disidentes.

"Condenar a muerte a una mujer de 23 años por lo que expresó en las redes sociales es un desarrollo extremadamente alarmante. Aunque la blasfemia conlleva la pena de muerte según la ley iraní y dos hombres fueron ejecutados por tales cargos en 2023, este caso corre el riesgo de ampliar el uso de la pena de muerte contra la expresión pacífica en línea. El hecho de que la condena haya sido impuesta a una joven añade otra dimensión. Sin una respuesta internacional fuerte ahora, corremos el riesgo de ver un uso e implementación más amplios de las sentencias de muerte para la expresión. La comunidad internacional debe exigir que se anule la sentencia de Najmeh Amini y pedir una moratoria inmediata de todas las ejecuciones", indica Mahmood Amiry-Moghaddam.

Najmeh Amin lleva meses recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad noreste de Mashhad, como informa el diario The Guardian. La joven iraní de 23 años ya había sido condenada a doce años de prisión y ahora lo ha sido a pena de muerte.

Iran Human Rights señala que las ejecuciones por cargos de blasfemia son "relativamente raras", pero recuerda que el 8 de mayo de 2023 Yousef Mehrdad y Sadrollah Fazeli Zare fueron ejecutados al ser condenados por este delito.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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