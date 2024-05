Descubren tras 11 años buscando a una adolescente que murió dos días después de su desaparición

Una joven ha aparecido muerta después de que desapareciera hace 11 años. Ailén del Valle López tenía 17 años y era buscada desde el 14 de febrero de 2013. Había sido vista por última vez en Longchamps, partido de Almirante Brown.

Así lo ha comunicado Missing Children Argentina. "Lamentamos comunicar la noticia de que Ailén del Valle López, a quien buscábamos desde 2013, fue identificada como uno de los NN fallecidos en un accidente ferroviario ocurrido dos días después de su desaparición. Recién en estos días se concretó el resultado del cotejo de huellas que permitió identificarla", han comunicado.

"Tristeza por su muerte. Tristeza por su familia y los 11 años que llevaban buscándola. Tristeza y enojo por la inacción de los responsables", han concluido.

Murió dos días después de su desaparición

Desde que la joven desapareció, su familia nunca la dio por perdida pese al paso del tiempo. Sin embargo, se ha sabido que Ailén murió dos días después de su desaparición.

La ONG Madres Víctimas de Trata también confirmó el caso. María, la madre de Ailén López, había hecho la denuncia el mismo día en que su hija desapareció después de ir a casa de su novio, Ariel Santas. "El 16/02/2013 ocurrió un accidente ferroviario en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), en el cual dos jóvenes fueron arrollados por una formación" y desde entonces la fiscalía de ese distrito inició la identificación de los cuerpos mediante huellas dactilares.

Sin embargo y como los jóvenes no tenían antecedentes penales, "el resultado del informe fue negativo". "Nunca se prosiguió con la identificación hasta que, desde MVT, se requirió que las fichas fueran enviadas al Renaper. Intervinieron en el caso dos fiscalías y distintos organismos judiciales, pero jamás se les ocurrió buscar a estos jóvenes entre cuerpos sepultados como NN".

En febrero de 2023, un día antes de que se cumplieran 10 años desde la desaparición, la madre escribió un resumen de lo que había sido su recorrido para intentar encontrar a su hija. "Diez años de transitar indiferencia, maltrato y falta de empatía a este dolor por parte de la Justicia, de la sociedad e inclusive de los medios de comunicación. La falta de interés y destrato de la fiscalía durante todo ese tiempo provocó que yo, como mamá, realice la búsqueda de datos y vaya a distintos lugares; como mamá lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo hasta que sea necesario", escribió.

En ese texto mencionó su participación en Madres Víctimas de Trata y le agradeció en especial a Margarita Meira, fundadora de la entidad. "Fue una de las pocas que en su momento me ofreció y aun me ofrece apoyo incondicional en mi búsqueda y en mi proceso. Si estoy todavía en esta lucha es porque no quiero que se olviden que la Justicia no respondió en su momento y todavía sigue sin hacerlo sobre el paradero de Ailen", escribió.

