Críticas a Donald Trump por su visita "electoralista" a Wisconsin, epicentro de las protestas raciales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado Kenosha y ha recorrido la zona saqueada por los disturbios tras las protestas raciales que han tenido lugar en el estado de Wisconsin después de que un policía disparara siete veces al afroamericano Jacob Blake.

La visita relámpago de Trump a la zona cero de los disturbios ha sido duramente criticada como electoralista y por no incluir un encuentro con la familia de Jacob Blake. Trump confirmó que no tiene planes de reunirse con la familia de Blake porque esos familiares exigían tener a un abogado presente durante la conversación: "Eso me pareció inadecuado. Así que no lo voy a hacer", afirmó Trump.

Además, ha defendido al joven que la semana pasada mató a dos manifestantes en Kenosha: "Él estaba tratando de escaparse de los manifestantes, supongo, y se cayó y lo atacaron muy violentamente", afirmó.

Trump también ha tenido palabras para la prensa, a la que culpa de alentar las manifestaciones en contra del racismo. Y ha añadido que quienes provocan disturbios, están financiados por manos ocultas.

Sobre posibles excesos de los policías asegura: "Es que se bloquean con el peligro, es como en el golf cuando juegas mal".