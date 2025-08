Efsun reconoce su culpa al ser rechazada por Seren: “No he sido una buena madre”

Seren ha roto aguas tras presenciar una fuerte discusión y ha tenido que ser ingresada de urgencia. Su vida y la de sus bebés están en peligro.

Mientras el hospital se ha convertido en un campo de batalla por lo ocurrido y, además, la falta de personal médico, Efsun ha suplicado a Bahar que le dejara estar cerca de Seren en estos momentos: “Se lo pido como madre, déjeme ver a mi hija”.

Consciente de la situación, Bahar le ha explicado que no puede hacer nada. Su hija no quiere verla, y sin su consentimiento, no puede entrar. “Por favor, colabore. Si se altera, el parto podría adelantarse y los bebés no sobrevivirán”, le ha dicho muy preocupada.

Efsun se ha quedado sin palabras. Se ha sentado, rota por dentro, aceptando la realidad: no ha sido una buena madre y ahora solo puede esperar.

Bahar, a pesar de todo, la ha tratado con respeto. Porque en ese momento, no eran enemigas. Solo eran madres, enfrentadas al miedo de perder a sus hijas.