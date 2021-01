Continúan las aglomeraciones mientras el mundo llega a los casi 85 millones de contagios de coronavirus

En el mundo siguen aumentando el número de contagios de coronavirus. Ya hay casi 85 millones de personas infectadas y más de un millón ochocientos mil fallecidos, según la Universidad de Johns Hopkins. Asimismo, las autoridades temen los repuntes tras las fiestas navideñas. De hecho, advierten que la imprudencia de muchos ciudadanos, que no cumplen las recomendaciones de viajar o de juntarse en grupos, supondrá un futuro desbordamiento de los hospitales.

Mientras los equipos médicos luchan las veinticuatro horas del día con el objetivo de salvar vidas, en Estados Unidos se pueden ver las calles llenas de gente, de fiesta y sin respetar las medidas de seguridad. Además, sigue siendo el país con el mayor número de contagios, con 20 millones de infectados y más de 350 mil fallecidos.

A pesar de la alarmante situación que vive Florida, parecen estar ajenos a la pandemia, sobre todo en la noche de Miami Beach.

Pero no son los únicos, también en Alemania desoyen la recomendación de no viajar. En Winterberg, una de las estaciones más populares del país, se han podido ver este domingo numerosas aglomeraciones. "Mucha gente ha decidido venir, a pesar de las advertencias. Dijimos quédense en casa", confiesa incrédulo su alcalde. Por ello, la policía ha tenido que bloquear este domingo el acceso a una zona de esquí en el oeste de Alemania y así evitar aglomeraciones después de que muchos ciudadanos hicieran caso omiso de los llamamientos en Winterberg de no dirigirse a la región.

Antes de que se bloquearan los accesos, en Winterberg se han registrado 94 violaciones de las normas de reducción de contactos, 176 contra la obligación de llevar mascarilla y dos denuncias por ofensas a policías, a uno de los cuales le escupieron.

Ante este tipo de actitudes también el Papa Francisco ha mostrado su decepción. "No piensan en los que se quedan en casa, en los problemas económicos de mucha gente azotada por los confinamientos, ni en los que están enfermos", manifestada momentos después de rezar el Ángelus este domingo en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano.

Asimismo, el Pontífice ha afeado la actitud de las miles de personas que han celebrado la Nochevieja sin ningún tipo de protección en distintos lugares del mundo.