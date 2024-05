Una conocida influencer sufre un infarto cerebral tras inyectarse bótox

Muchas personas, sobre todo personalidades públicas, se someten a diversos tratamientos estéticos para mejorar su apariencia física. Sin embargo, hay veces que estos tratamientos se dificultan llegando incluso a provocar la muerte de las personas sometidas a ellos. Afortunadamente, en este caso no tenemos que lamentar la muerte de esta joven influencer.

Josefina López, más conocida como JousFit, una conocida creadora de contenido fitness mexicana, ha compartido en sus redes lo que le ocurrió. Entre su contenido sobre estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y alimentación balanceada también quiso publicar su caso tras someterse a un procedimiento estético en Dubái el pasado 21 de mayo.

En un viaje que realizó a este país, la joven sufrió un infarto cerebral tras aplicarse bótox en una clínica de belleza. JousFit fue llevada a urgencias tras desvanecerse junto a su pareja y sufrir convulsiones y dificultad para respirar. Ya recuperada ha querido aclarar en sus redes sociales lo ocurrido, ya que algunos medios de comunicación afirmaron que había fallecido tras someterse a un retoque estético en Dubái.

La joven de 27 años quiso compartir detalles sobre lo ocurrido, advirtiendo a sus seguidores los riesgos a los que se pueden enfrentar con este tipo de tratamientos. Asimismo, ella cree que lo que le pasó fue fruto de una negligencia médica. "Creemos que en esa clínica mezclaban el bótox con otro químico, no sé, me imagino que para que dure más", cuenta y añade que "pensamos eso porque cuando ya íbamos saliendo en la ambulancia, el doctor se le acercó a Oscar y le dijo: 'Que no le hagan estudios de sangre, no los necesita, que solamente la tranquilicen en el hospital y le pongan suero'".

Todavía se desconoce si la influencer va a interponer una demanda a la clínica por lo ocurrido.

"Gracias a tu estilo de vida tan saludable, sobreviviste"

En el 'post' que ha compartido con sus seguidores, López cuenta que esta experiencia "me cambió la vida". "Después del susto que pasé…. el doctor me dijo: gracias a tu estilo de vida tan saludable sobreviviste", continúa. Unas palabras que asegura le hicieron reflexionar.

"La vida, la salud y los momentos que vivimos son lo más importante que tenemos. No podemos darnos el lujo de vivir solo por vivir. Hay que aprender a valorar cada segundo, a darle pausa a los momentos que realmente importan. Te podría asegurar que el presente es el regalo más grande que tenemos. Ábrelo con cuidado, disfrútalo plenamente y aprecia cada detalle", sigue diciendo.

