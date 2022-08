Condenado por asesinar a un hombre que intentaba despertar a su hermano

Un hombre ha sido condenado con pena de prisión tras asesinar a un amigo que intentaba despertar a su hermano.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre en Nazeing, una pequeña localidad de Inglaterra. Jimmy, la víctima mortal, fue a recoger por la mañana a su compañero de trabajo y amigo. Tras ver que no salía ni contestaba, tiró piedras a la ventana de uno de los dormitorios de la casa.

En ese momento, el joven no imaginaba lo que sucedería. Su compañero no estaba en casa, por eso no salía, pero su hermano Robert sí. Este, en un ataque de furia, decidió coger un cuchillo y asestarle varias puñaladas, incluso ya inmovilizado en el suelo.

La víctima intentó alejarse para ponerse a salvo, pero finalmente se desplomó en el interior de su vehículo, falleciendo en el acto.

Los agentes de Policía se personaron en el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada más que confirmar la muerte del varón.

Condenado por asesinato

El asesino, en su testimonio, asegura que Jimmy se encontraba armado, había amenazado a su hermano e intentó atacarlo con un cuchillo. Esto, según el agresor, provocó que cogiese otro arma blanca y lo apuñalase. Sin embargo, la Policía asegura que las grabaciones no muestran al fallecido "con nada en las manos en el momento de los hechos".

El hermano del asesino y amigo de la víctima también ha sido condenado. Todo apunta a que ayudó a limpiar los restos de sangre y apagó las cámaras de videovigilancia para evitar la recuperación de las pruebas que demostrase todo lo acontecido y dar mayor credibilidad a la versión del agresor.

La víctima era padre de 4 hijos

Jimmy Moore tenía 33 años, estaba casado y era padre de 4 hijos menores de edad. En un comunicado, su familia lo describe como el "mejor padre, esposo, hijo y hermano" y destaca la faceta trabajadora y "protectora" con los suyos en el día a día.