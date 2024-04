Avión medicalizado con militares y trabas para conseguir documentos médicos, la complicada repatriación de Álex desde Tailandia

Poco después de aterrizar, parte del equipo médico militar español desplazado a Bangkok se ha trasladado al hospital donde el joven vasco está siendo atendido con un objetivo: "Buscar información médica que en este caso ha sido muy complicado, y que se puedan suplir o se puedan asumir todas las complicaciones que nuestro Álex pueda tener a lo largo de un vuelo que va a ser larguísimo, de unas 15 horas aproximadamente", comenta la Teniente Coronel Médico Pilar Salvador, responsable de la misión en la que están implicados dos profesionales sanitarios.

Militares españoles ya se encuentran en el hospital de Bangkok preparando la repatriación

Aunque el estado Alex es extremadamente grave, este traslado ha devuelto la esperanza a sus familiares y amigos. "La verdad es que están un poco ilusionados, pero hasta que no le vean aquí pues todavía tienen esa cosa, después de dos intentos fallidos ya de que no te pongan más pegas y de que no haya ningún error", afirma desde Basauri Jonathan, amigo e improvisado portavoz de la familia.

Álex lleva dos meses en estado crítico por una pancreatitis aguda

Los 2.500 euros diarios que cuesta la estancia de Alex en el hospital tailandés, especializado en clientes extranjeros, ha provocado un grave problema económico a su familia, por lo que la localidad vizcaína de Basauri se ha movilizado. "Hay muchas huchas en varios comercios y bares de por aquí", nos comenta Edu, dueño de uno de los bares que forman parte de esta iniciativa. "Ya va cogiendo sonido y bueno. La gente está muy dispuesta a ayudar", nos dice la propietaria de este establecimiento agitando una de las huchas.

Basauri se ha movilizado para ayudar económicamente a la familia

"Ahí echando una la hucha para contribuir para el chaval porque le conozco de toda la vida, he trabajado con él y a ver si le traen ya para acá y sale todo bien", concluye un joven que ha trabajado con Álex en las barracas de feria. Mientras, en el Hospital de Cruces de Barakaldo ya está todo preparado para recibir a Álex. Está previsto que el avión del ejército español aterrice mañana en Bilbao en torno a las 21 horas.

