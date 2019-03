China advierte de que las protestas en Hong Kong son "asuntos internos"

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, advirtió este miércoles a Estados Unidos de que las protestas prodemocráticas en Hong Kong son "asuntos internos", y aseguró que ningún país "toleraría actos ilegales que violen el orden público".



"Los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China, y todos los países deberían respetar la soberanía de China", señaló Wang antes de reunirse en Washington con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry.

"Los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China"

Por su parte, Kerry reiteró que Estados Unidos apoya la reclamación de los manifestantes de Hong Kong, que piden elecciones abiertas en 2017.



"Como sabe China, apoyamos el sufragio universal en Hong Kong", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, que instó a las autoridades en esa región especial administrativa china a ejercer la "contención".



Amenazan con incrementar las protestas

El líder de los estudiantes de Hong Kong, Lester Shum, ha lanzado un ultimátum al gobernador de la antigua colonia británica, al que le ha exigido que presente su dimisión cuanto antes o tendrá que afrontar manifestaciones aún mayores que las de los últimos días.



"Aumentaremos nuestra acción si el gobernador Leung (Cheung Yin) no dimite esta noche o mañana por la noche. Ocuparemos más instalaciones gubernamentales y edificios", ha explicado Lester, en declaraciones a la prensa.



"Creo que el Gobierno está intentando conseguir más tiempo. Quieren utilizar tácticas como enviar a personas para crear caos y tener así una buena razón para desalojar a la multitud", ha explicado el líder estudiantil.



El movimiento democrático de Hong Kong, denominado coloquialmente la "revolución de los paraguas", cumplió este miércoles su cuarto día consecutivo de protestas con la demanda del sufragio universal sin restricciones en las próximas elecciones de 2017.



El Gobierno chino aprobó una reforma a finales de agosto que no permite comicios abiertos para elegir al próximo gobernante de Hong Kong.



Aunque China advirtió desde el principio contra posibles injerencias extranjeras en las protestas, la Casa Blanca aseguró el pasado lunes que no dudará en expresar su posición al Gobierno chino, incluido su respaldo a las reclamaciones de los manifestantes.