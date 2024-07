Naufragio del pesquero Argos Georgia: César, a punto de jubilarse, y Santiago, los dos españoles muertos en el barco hundido en las Malvinas

Es una tragedia. Este lunes, el pesquero Argos Georgia se hundía en las Islas Malvinas. Por el momento, deja nueve tripulantes fallecidos, dos de ellos españoles: César Acevedo, patrón de pesca, y Santiago Leyenda, cocinero. Hay cuatro que continúan desaparecidos y un total de 14 han sido rescatados con vida, seis de ellos españoles. Entre los desaparecidos se encuentran los españoles Juan Antonio García Rey y Antonio Barreiro.

Por otro lado, los seis españoles de la tripulación que han sido rescatados con vida son: José Saborizo (capitán, de Ribeira), Ramón Hombre (primer oficial, de Ribeira), Ramón García (jefe de máquinas, de Ribeira), Francisco Gondar (segundo oficial, de Pontevedra), Amparo Burguillos (bióloga, de Albacete) y otra persona de Barcelona cuya identidad se desconoce aún. Según la información que ha trascendido, todos los supervivientes presentan buen estado de salud, y tan solo se han reportado lesiones y dolencias leves.

César Acevedo y Santiago Leyenda, los españoles fallecidos

En Vigo y en Baiona lloran la pérdida de César y Santiago en el naufragio. César era patrón de pesca. Natural del barrio de Valadares, estaba a punto de jubilarse. Mientras que Santiago, cocinero, es el sobrino del anterior patrón mayor de Baiona y llevaba tan solo cinco meses faenando.

El Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) ya ha decretado un día de luto por la muerte de su vecino Santiago, y a través de un comunicado han trasladado la "tristeza" de este pueblo ante lo ocurrido, así como su pésame a la familia del fallecido. A las 20:00 horas de este miércoles, la plaza del Ayuntamiento acoge un minuto de silencio para honrar la memoria de Leyenda, un acto abierto a que asistan los vecinos que así lo deseen.

Por su parte, el patrón mayor de la cofradía de Baiona, Roberto Cabral, ha explicado que se encuentran "consternados" ante esta "triste noticia" y señala que Santiago Leyenda acumulaba experiencia previa en atuneros, aunque "ahora era la primera marea en este barco". Recuerda a su tío, patrón mayor de la cofría, y al padre, quienes "toda la vida anduvieron en barcos de bajura".

Los dos desaparecidos

Los dos españoles desaparecidos son Juan Antonio García Rey, de 42 años y natural de Ribeira, y Antonio Barreiro, segundo ingeniero de a bordo.

Juan Antonio García Rey y Antonio Barreiro | Antena 3 Noticias

Fue en la mañana de este martes cuando la Autoridad Marítima de las islas Malvinas comunicó que el pesquero Argos Georgia, con bandera británica de la isla de Santa Elena, había sufrido una vía de agua y se estaba hundiendo, a unas 200 millas de la costa. Se conoció entonces la presencia de 27 tripulantes: 10 de ellos españoles, 8 rusos, 5 indonesios, 2 uruguayos y 2 peruanos. La última comunicación que se tuvo con el pesquero fue cuando los tripulantes avisaron de que procedían a abandonar el barco y a introducirse en tres balsas salvavidas.

Repatriación

"El Gobierno fletaría un avión para adelantar la repatriación"

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha comunicado en sus últimas declaraciones a los medios de comunicación que se va a proceder a hablar con el Armador para la repatriación, ante lo que "el Gobierno pone todos los medios a su alcance", y, "en función de lo que establezca el Armador, el Gobierno fletaría un avión para adelantar la repatriación. Para ello están activadas las embajadas de Gran Bretaña, Argentina y Uruguay", explica.

Blanco ha asegurado que no se va a escatimar en medios: "le quiero trasladar a las familias que no vamos a escatimar ningún esfuerzo y que, si hiciera falta, -como ya hemos hecho en otras ocasiones-, haríamos un vuelo para traerles a España, dado que desde Puerto Stanley no existe vuelo comercial para poder llegar aquí".

