Polémica en Estados Unidos: agentes de inmigración detienen a un niño de 5 años en Minnesota

El arresto de Liam Ramos, el menor de cinco años, se produjo cuando regresaba con su padre a casa después de las clases de preescolar en Columbia Heights, en el Estado de Minnesota. Los agentes del ICE interceptaron a ambos cuando llegaron a su casa. Hay fotografías que muestran al menor con un gorro azul acompañado por un agente.

Según la superintendente del distrito escolar, un agente le dijo al niño que tocase en la puerta de su casa para que le abrieran y ver si había alguien más en el domicilio. Luego, Liam quedó retenido durante varias horas, a pesar de su edad, lo que ha provocado la indignación de familias, educadores y autoridades locales.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, dijo que la familia tiene toda la documentación en regla y que llegaron al país de forma legal. "La familia hizo todo lo que debía hacer, de acuerdo con las normas establecidas", recoge el periódico The Guardian. Además también afirmó que no había ninguna orden de deportación en su contra.

Al menos cuatro estudiantes detenidos

Según el distrito escolar, no se trata de un caso aislado. En los últimos días, al menos cuatro estudiantes han sido detenidos en la zona, algunos de ellos con procesos de asilo en curso y sin órdenes de deportación activas. Las escuelas denuncian que agentes de ICE han seguido autobuses escolares y patrullado barrios cercanos a los centros educativos, generando un clima de miedo entre los alumnos.

La superintendente del distrito escolar ha expresado su preocupación por el impacto emocional que este tipo de actuaciones puede tener en los menores. "Nuestros niños están traumatizados. La sensación de seguridad en nuestra comunidad y en nuestras escuelas está destrozada", recoge The Guardian.

El ICE, por su parte, ha defendido la actuación de sus agentes, asegurando que el objetivo era el adulto y que el menor fue acompañado en todo momento. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles critican que este tipo de operativos vulneran los derechos de los niños y rompen el principio de protección de los espacios escolares.

El caso ha provocado protestas y peticiones para que se refuercen las denominadas "zonas seguras" en torno a colegios e institutos, mientras el debate sobre la política migratoria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda estadounidense.

