El cantante Justin Timberlake, arrestado por conducir bajos los efectos del alcohol tras salir de un restaurante

El cantante y exmiembro de NSYNC, ha sido arrestado en las últimas horas en Long Island (Nueva York) por conducir bajo los efectos de las drogas, según han informado varios medios locales. La detención ha tenido lugar en la localidad de Sah Harbor, próxima a la exclusiva zona costera de los Hamptons, a 150 kilómetros de Nueva York.

Está previsto que Timberlake, de 43 años, pase a disposición judicial a lo largo de la mañana, en la que se leerán los cargos contra él. Según informan medios estadounidenses como 'People', el cantante fue arrestado tras salir un restaurante de la localidad, cuando se dirigía a casa de un amigo. Las fuerzas de seguridad han confirmado que no ha habido heridos y tras ser procesado, el estadounidense deberá volver a los juzgados para una audiencia que está prevista para el próximo viernes 26 de julio.

En el caso de ser condenado por conducir en estado de embriaguez agravado, que en Estados Unidos se conoce como DWI, el actor se podría enfrentar a penas de hasta un año de cárcel, multas que oscilan entre los 500 y 1000 dólares, e incluso la suspensión del carnet de conducir durante al menos un año.

Timberlake se encuentra de gira

En la actualidad, el artista se encuentra inmerso en la gira 'Forget Tomorrow World Tour' para promover su sexto álbum de estudio, 'Everything I Thought It Was'. Las siguientes fechas de la gira le llevarán a actuar en Chicago el próximo viernes y sábado 21 y 22 de junio, para luego regresar a Nueva York y continuar en Boston. El intérprete de 'Cry me a river' ha reconocido haber consumido drogas en ocasiones anteriores y se encuentra casado con la actriz Jessica Biel, con quien comparte dos hijos de 9 y 3 años.

"El príncipe del pop"

Justin Timberlake, quien llegó a ser considerado 'el príncipe del pop', saltó a fama gracias a la compañía Disney, como uno de sus talentos infantiles. No obstante, fue tras entrar en la agrupación NSYNC cuando pasó a ser una estrella adolescente. Durante esta época llegó a despachar unos 70 millones de discos.

El artista también ha participado en películas como 'In Time' o 'Amigos con beneficios' junto a Mila Kunis. Durante su carrera como solita, ha logrado vender en torno a 88 millones de copias con sus trabajos musicales, y cuanta con diez premios Grammy. Entre sus mayores éxitos se encuentra 'Cry me a river', 'Can't Stop The Feeling' o 'Mirrors'.

