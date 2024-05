Myke Towers: "Yo no quería ni ser cantante, pero aquí estamos"

En un céntrico hotel de la capital madrileña, Myke Towers nos recibe tras unas grandes gafas de sol que no dejan ver su mirada. Enigmático recibimiento, como el propio músico, que rara vez comparte en sus redes sociales contenido que tenga que ver con su vida personal, prefiere guardárselo para él.

Acaba de dar comienzo aquí en Madrid a su gira por Europa, en la cual recorrerá 18 ciudades para llenar auditorios y expandir su música.

Son muchos los éxitos que lleva en su espalda: 44 millones de oyentes solo en Spotify , más de 18 millones de seguidores en sus redes sociales o su canción 'La Falda' con más de 300 millones de streams. Pero el puertoriqueño nos ha confesado que dedicarse a la música no estaba entre sus planes.

Pregunta: ¿De dónde viene tu interés por el mundo de la música?

Respuesta: Crecí en un ambiente en el que todo el mundo era amante de la música, mi familia siempre tenía música de fondo para todo: Para jugar al baloncesto siempre la ponían, para janguear tenían otra música. Siempre vi eso y empecé a "estudiar" la música desde bien pequeño, y la pasión que yo le tengo es diferente, porque de ser fanático a a que toque ser cantante... Porque yo no quería ni serlo... Fue un largo camino pero estamos aquí hoy día".

P: ¿Y cómo surgió entonces que te convirtieses en cantante?

R: De gustarme tanto la música supongo que al final aprendí, pero yo al principio no tenía la confianza de enseñarle a la gente lo que estaba haciendo. Fueron mis amigos los que me dijeron que mi música tenía que enseñarla... Y poco a poco así fue.

P: ¿Si no te dedicases a la música a qué te dedicarías?

R: Es una pregunta difícil, pero si te tuviese que decir alguna profesión sería algo como terapia física, para ayudar a los atletas y los equipos. Estar en el deporte siempre. Si no era de música tenía que ser de deporte.

P: ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?

R: Me veo siendo lo que siempre he tratado de ser, un líder de mi generación y de las próxima. Ser una de las personas que más inspire e influya en lo que yo hago y en otros ámbitos, me gusta que en todo lo que yo haga se sienta mi toque.

P: Tienes muchas canciones pero ¿Cuál es tu favorita?

R: Como las creo yo a todas las veo por igual, pero si tengo que escoger una yo creo que es "Diosa", porque es una canción que se la puedo enseñar a cualquier tipo de público. Por ejemplo, si tú no me escucharas y me dijeras que te enseñase una canción mía, yo te enseñaría esa para no fallar.

P: ¿Cuál es el país donde más has disfrutado de dar un concierto?

R: Pues sin duda España es uno de ellos, porque la energía de aquí es única. Fue el país que me dio la confianza para decir "puedo ser un artista encima de una tarima", porque cuando tú dices "todo el mundo con las manos arriba" hasta los que están más lejos del escenario las levantan.

