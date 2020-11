Las canciones de Donald Trump en la campaña de las elecciones de EEUU 2020

El candidato republicano Donald Trump sabe cuáles son los estados clave que pueden hacerle llevar la delantera en votos en las elecciones de EEUU 2020 y para ello recurre a todas las herramientas a su alcance. No sólo los discursos en los mítines son importantes, también la música que los acompaña. En algunas ocasiones incluso junto a un bailecito de éxito dudoso, según los sondeos.

Te presentamos aquí la playlist que acompaña al candidato republicano en su pugna por mantenerse en la Casa Blanca en las elecciones de EEUU 2020.

1. 'YMCA' de Village People,

Donald Trump bailó este mítico tema de los Village People. No lo hizo en un mitin cualquiera, sino en el que tuvo lugar en Florida, uno de los estados bisagra por excelencia.

2- 'In The Air Tonight' de Phil Collins

Durante su último mitin en Des Moines, en Iowa, comenzó a sonar In The Air Tonight, una canción de Phil Collins. La letra de este tema con frases como "Puedo sentirlo venir por el aire esta noche" hicieron que esta canción estuviera un poco fuera de lugar en plena pandemia de coronavirus. Más, teniendo en cuenta que la mayor parte de los asistentes al acto no llevaban mascarilla.

3- 'You Can't Always Get What You Want', de los Rolling Stones

Los Rolling Stones han manifestado públicamente su descontento con la administración Trump en varias ocasiones. Por ello no es de extrañar que cuando Donald Trump decidió usar su mítico tema 'You Can't Always Get What You Want' en su último mitin de Tulsa a la banda no le gustase. Los músicos amenazaron con demandar al partido de Trump si volvían a usar una de sus canciones en un mitin.

4- 'I Won't Back Down', de Tom Petty,

A la familia de Tom Pretty, muerto en 2017 por sobredosis, no le gustó nada que Donald Trump usara su canción 'I Won't Back Down' en un mitin en Tulsa. La familia del fallecido cantante señaló que, además de no haber sido autorizado, a Petty no le hubiera gustado nada tal uso.

5-'Rockin’ in the Free World', de Neil Young

El mítico tema de los 90 'Rockin’ in the Free World' ha sido usado en multitud de ocasiones por Donald Trump en sus mítines. El propio autor del tema, Neil Young, advirtió a Trump en varias ocasiones de que no usara su canción y ante el caso omiso del presidente de EEUU terminó por demandarle por 150.000 euros.