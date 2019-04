Cameron sostiene que abandonar la Unión Europea daría una falsa "ilusión de soberanía"

El primer ministro británico, David Cameron, afirma que abandonar la Unión Euoprea (UE) otorgaría al Reino Unido una falsa "ilusión de soberanía", pero le restaría en la práctica poder y peso internacional. "No tendríamos la capacidad de ayudar a nuestras empresas y asegurarnos de que no son discriminadas frente al euro. No podríamos presionar a los países europeos para que compartan información de fronteras y sepamos qué están haciendo los terroristas y criminales en Europa", dijo Cameron en una entrevista a la BBC.

Tras convocar este sábado un referéndum sobre la salida o permanencia en el club europeo que se celebrará el 23 de junio, el primer ministro británico defendió que el acuerdo logrado el viernes en Bruselas permite a Londres quedarse "con lo mejor de ambos mundos". "Estaremos en el mercado único, tendremos cooperación política para mantener a nuestro pueblo seguro, pero estaremos fuera de los proyectos que no nos gustan, fuera del euro, fuera del acuerdo para que no haya fronteras", dijo Cameron.

Cuestionado por la posibilidad de que el Reino Unido abandone la UE e inicie después un acuerdo comercial con Europa, el primer ministro sostuvo que ese escenario llevaría a "siete años de incertidumbre, potencialmente". El jefe del Gobierno británico advirtió de que "todos los países que han buscado ese tipo de acuerdos han debido aceptar la libertad de movimientos de los ciudadanos y una contribución al presupuesto comunitario".

"Sería irónico que abandonáramos la Unión, negociáramos nuestro regreso al mercado común y dejáramos de tener la capacidad de implementar las restricciones en las ayudas sociales (a los ciudadanos comunitarios) que yo he negociado", reflexionó. "Si nos quedamos en una Europa reformada, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos cómo hacer negocios en ella, cómo crear empleo, cómo continuar con nuestra recuperación económica", argumento. Dejarla, en cambio, "sería un paso hacia la oscuridad, con un riesgo real".

El primer ministro británico sostuvo que la continuidad del Reino Unido en la UE tiene también ventajas para el club europeo: "La Unión perdería a uno de sus mayores jugadores, al país que más argumenta a favor del libre comercio". Cuestionado sobre si querría ser recordado como el primer ministro que abocó al Reino Unido a la salida de la Unión Europea, Cameron afirmó que hace tres años puso sobre la mesa "unas intenciones muy claras". "Dije que habría una negociación y después un referéndum. Estamos cumpliendo esos compromisos. El acuerdo está firmado y ahora voy a cumplir la promesa de una consulta", señaló. "Los ciudadanos de este país tomarán una decisión soberana. Le dirán a su primer ministro qué debe hacer, si mantenerse en la UE y luchar así por los intereses del Reino Unido, o abandonarla. Yo seguiré esas instrucciones, sean las que sean, porque ese es mi trabajo", afirmó.