La cafetería ubicada en Estambul que ofrece cobijo y ayudas a quienes huyen de Rusia

Dos viejos amigos de San Petersburgo han abierto una pequeña cafetería en un rincón de la parte asiática de Estambul. En ella, además de ofrecer cafés u otras bebidas y comidas, también se ofrece refugio para quienes se encuentran huyendo de Rusia durante estos meses. "No quiero trabajar ahí, no quiero montar un negocio ahí. No quiero pagar mis impuestos ahí", dice Igor, quien abandonó su país natal en marzo, un mes después de que estallara la guerra.

Él es uno de los promotores de este negocio, ya que sabía que, como él, muchas más personas, tanto rusas como ucranianas, iban a encontrarse en su misma situación: "Entendí que muchos iban a venir a Estambul y que necesitarían un lugar como este". Un proyecto que da lugar a la cafetería Grow.

En ella los rusos trabajan de forma remota mientras disfrutan de la cocina rusa o donde se reúnen para discutir sobre la guerra de Ucrania. Pero, además de cafetería y restaurante, también cuenta con un centro cultural en el piso de arriba. En él se imparten clases de turco y sirve, también, como punto de ayuda para todos los rusos que acaban de abandonar su país.

"Este es un buen sitio para que la gente que vive en Estambul pueda conocer mejor la cultura rusa", dice Anna, una clienta habitual del local. Una cultura que parece haber llegado a Estambul para quedarse y que está cambiando en cierta manera, la vida de esta ciudad.

Tregua de 36 horas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este jueves un alto al fuego de 36 horas que daría comienzo a partir del mediodía de este viernes y se extendió hasta el sábado a las doce de la noche. Según informa el Kremlin, esta decisión habría sido tomada por el homólogo ruso en respuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia ortodoxa con motivo de la festividad.

"Debido a que en la zona de acciones militares vive un gran número de ciudadanos ortodoxos, llamamos a la parte ucraniana a declarar un régimen de alto el fuego para permitirle acudir a los templos la víspera de Navidad y el día de Navidad", señalaba el comunicado de la presidencia rusa.