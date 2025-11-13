Bruselas investigará a Google para saber si discrimina a los medios de comunicación tras detectarse indicios

La Comisión Europea (CE) abrirá una investigación contra 'Alphabet', empresa matriz de Google, con el fin de determinar si ha infringido la Ley europea de Mercados Digitales al discriminar sitios web de medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

Señalan que la labor de seguimiento previo ha sido la que "ha puesto de manifiesto indicios de que Google, basándose en su 'política de abuso de la reputación del sitio', está degradando los sitios web y contenidos de los medios de comunicación y otros editores en los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenidos de socios comerciales".

La investigación

La investigación se centrará en esa 'política de abuso de la reputación del sitio', ya que "parece afectar directamente a una forma común y legítima que tienen los medios de monetizar sus sitios web y contenidos".

También se pretende determinar si la discriminación por parte de Alphabet en los resultados de búsqueda de Google afecta a la libertad de dichos sitios web para realizar "actividades comerciales legítimas, innovar y cooperar con terceros proveedores de contenido".

Infracciones

En caso de que la investigación encuentrre pruebas de incumplimiento de la legislación europea, la empresa se enfrentaría a infracciones de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa a nivel mundial, o del 20% en caso de infracción reiterada. El tiempo previsto de la investigación es de un año.