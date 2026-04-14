Brianna Lafferty, la mujer que estuvo 8 minutos muerta clínicamente: "La muerte es solo una ilusión"

Las experiencias cercanas a la muerte son esos grandes misterios de la ciencia que se tratan de resolver. No se sabe qué ocurre pero personas como Brianna Lafferty pueden contar su experiencia.

Brianna Lafferty es una estadounidense que pasó por una de estas experiencias. En declaraciones a 'Mirror', la mujer explica que hace años estuvo luchando contra una rara y grave enfermedad neurológica y reveló que su cuerpo se había "rendido".

Espasmos y contracciones

Brianna padecía distonía mioclónica, un trastorno neurológico poco común que provoca espasmos y contracciones musculares repentinas. Tras haber agotado todos los medicamentos disponibles, desconocía la gravedad de su enfermedad.

Tras un episodio de insomnio extremo, durante el cual no pudo dormir más de un minuto en cuatro días, se convenció de que su vida estaba llegando a su fin. Brianna, a quien declararon muerta durante ocho minutos, afirma que la experiencia extracorpórea le dejó una lección profunda que le cambió la vida.

"Me separé de mi cuerpo"

"De repente me separé de mi cuerpo físico. No vi ni recordaba mi ser humano. Estaba completamente inmóvil, pero me sentía plenamente viva y consciente. No había dolor, solo una profunda sensación de paz y claridad", dice.

Lafferty afirmaba que escuchaba una voz que le preguntaba si estaba preparada y asintió mientras se adentraba a la oscuridad total. "La muerte es una ilusión porque nuestra alma nunca muere", afirma.

"Experimenté el origen de todo y aprendí que nuestro universo está compuesto de números. Conocí a otros seres que no estoy seguro de que fueran humanos, pero me resultaron familiares. Aquello cambió el rumbo de mi vida: lo que temía ya no tenía poder sobre mí y lo que antes perseguía ya no me parecía importante. Regresé con un sentido de misión y un profundo respeto por la vida y la muerte", dice la mujer.

"Nuestra conciencia permanece viva"

"Nuestra consciencia permanece viva. Y nuestro ser mismo solo se transforma. Mis pensamientos se manifestaron instantáneamente en el más allá. Noté que nuestros pensamientos crean una realidad allí, lo cual es una bendición", sostiene.

Brianna recuerda haber sentido como si hubiera estado ausente durante meses al regresar a su cuerpo. Pasó cuatro días en el hospital tratando de comprender lo que había vivido, tiempo durante el cual tuvo que readaptarse, no solo físicamente, sino también a nivel espiritual.

Sin miedo a la muerte

"Tuve que reaprender a caminar y hablar". "He sufrido efectos secundarios y me he tenido que someter a una cirugía cerebral experimental", todo ha sido un éxito, afirma.

Tener "otra experiencia cercana a la muerte" le da miedo por el hecho de que la recuperación "es dura". "Pero gracias a esto, siento gratitud en lugar de ira", concluye Brianna.

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