Bianca Censori, esposa de Kanye West, posa desnuda en la alfombra roja los Grammy 2025

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.comn Arena de Los Ángeles, se convirtió en una de las más memorables de los últimos años, con momentos icónicos, sorpresas y reconocimiento tos históricos.

Kendrick Lamar arrasa y Beyoncé hace historia

Uno de los grandes triunfadores de la noche fue el rapero Kendrick Lamar se llevó cinco premios Grammy, incluyendo Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Canción de Rap, Mejor actuación de Rap y Mejor vídeo Musical por su éxito Not Like Us. Con esta victoria, Lamar reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del género.

Sin embargo, el momento más significativo de la noche lo protagonizó Beyoncé, quien logró su primer Grammy al Álbum del Año con Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en recibir este reconocimiento de 1999, cuando Lauryn Hill gano con The Miseducation of Lauryn Hill. Además, Beyoncé sumó otros dos premios, incluyendo Mejor Álbum de Country, consolidándose como la séptima artista en la historia en lograr este galardón con un disco de este género.

"Me siento plena y muy, muy honrada. Han pasado muchos, muchos años", expresó la cantante al recibir su premio de manos de bomberos de Los Ángeles, en un emotivo gesto en recuerdo de las víctimas de los recientes incendios en la ciudad.

Una gala de moda y reivindicación social

Además de la música, la moda y las declaraciones políticas fueron protagonistas en esta edición de los Grammy. Bianca Censori, esposa de Kanye West, se convirtió en una de las figuras más comentadas por su atuendo de transparencias, que generó opiniones divididas en redes sociales. Su estilo vanguardista y transgresor ha sido una constante en sus apariciones públicas, consolidándola como un referente de la fusión entre arquitectura y moda.

La ceremonia también estuvo marcada por mensajes de solidaridad y compromiso social. Desde el emotivo reconocimiento a los bomberos de Los Ángeles hasta los discursos de artistas que destacaron la importancia de la residencia y la representación en la industria musical, los Grammy 2025 reafirmaron su papel como un espacio donde la música y la realidad social se entrelazan.

Shakira deslumbra con su actuación y gana en la categoría latina

Otro de los momentos más esperados de la gala fue la presentación de Shakira, quien se subió al escenario con una actuación que combinó sensualidad, energía y un homenaje a sus raíces libanesas. Vestida con un llamativo conjunto que resaltaba su figura, la artista comenzó su presentación con una coreografía inspirada en ¿Dónde están los ladrones?, para luego interpretar una versión renovada de Ojos Así.

La colombiana sorprendió al público cuando un coro entono los primeros versos de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, desatando una ovación entre los asistentes.

Shakira también fue galardonada con el premio a Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran, imponiéndose a artistas como Anitta y Luis Fonsi. En su discurso de agradecimiento, la barranquillera dedico el premio a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos y a las mujeres trabajadoras: "Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con huéspedes y con todas esas mujeres que trabajan duro cada día para sacar adelante a sus familias".

Nuevas estrellas y otros grandes ganadores de la noche

La edición 2025 de los Grammy también sirvió como plataforma para reconocer a nuevos talentos y artistas en ascenso. La cantante Sabrina Carpenter se llevó los premios a Mejor Interpretación Pop y Mejor Álbum Pop, mientras que Chappell Roan fue reconocida como Mejor Artista Nuevo, consolidando su posición en la industria musical.

Por otro lado, el artista puertorriqueño Residente se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Las letras ya no importan, reafirmando su influencia en la escena latinoamericana.

