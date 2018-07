La policía de Berlín cree que el refugiado paquistaní detenido no es el autor del atentado

El autor del atropello masivo en un mercadillo navideño en Berlín en el que han muerto al menos doce personas es un joven de Pakistán que llegó a Alemania hace casi un año, según ha confirmado el ministro del interior alemán, Thomas de Maizière. El joven ha negado su implicación en los hechos, según han informado fuentes de seguridad a la agencia estatal DPA. De acuerdo con la información publicada por la prensa, el sospechoso ha sido identificado como Navid B, nacido el 1 de enero de 1993 en la ciudad paquistaní de Turbat y que entró en Alemania por el paso fronterizo de Passau en febrero de este año. Al parecer, era conocido por la Policía por delitos menores.

La Policía de Berlín cree que el sospechoso detenido no es el responsable del mismo, según ha informado el diario 'Die Welt', citando fuentes de seguridad. "Tenemos al hombre equivocado", habría señalado la Policía de la capital, que ha incidido, según este medio, en que por tanto el verdadero autor del ataque seguiría fugado y podría ser peligroso.

La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania se mostró "muy alarmada" ante la posibilidad de que el autor o autores del atentado se encuentren aún en libertad y posiblemente armados. "No sabemos si se trata tan sólo de un solo atacante, por lo que estamos altamente alarmados", afirmó El presidente de la BKA, Holger Münch, que aseguró que las fuerzas de seguridad tratan con la mayor diligencia de identificar a los sospechosos del ataque a ese mercadillo navideño berlinés.

En esta misma comparecencia, el fiscal federal, Peter Frank, avanzó que todos los indicios apuntan a que el "atentado con trasfondo terrorista" fue cometido por una persona o un grupo de personas del que, probablemente, no forma parte el único detenido. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que, según los testigos, una persona se bajó del camión tras arrollar a los viandantes, pero aún se desconoce "si detrás hay más personas", si se trata de un grupo y si el autor del ataque "fue dirigido e instruido desde fuera".

En tanto, el jefe de la Policía de Berlín, Klaus Kandt, indicó que "no necesariamente tienen que haber actuado varias personas", ya que desde el punto de vista logístico, el ataque no fue complicado. Frank también señaló que "hay que ir asumiendo la idea" de que el detenido "quizás" no sea el conductor del camión que arrolló a los visitantes de un céntrico mercadillo navideño ni pertenezca al grupo de autores.

El detenido tenía permiso de residencia en Alemania desde el 2 de junio y usó varios nombres, según 'Der Spiegel'. Según la prensa, el sospechoso habría residido en el centro para refugiados habilitado en un antiguo hangar del aeropuerto de Tempelhof, lo que explicaría la operación policial llevada a cabo esta madrugada en el mismo y que se ha saldado sin detenidos.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia DPA, el sospechoso residía en un centro para refugiados en Berlín y habría llegado al país a través de la ruta de los Balcanes. Su arresto, según ha informado 'Die Welt', se produjo gracias a un testigo que, tras ver como se bajaba del camión y se daba a la fuga tras atropellar a decenas de personas, le siguió. El testigo alertó a la Policía y estuvo hablando por teléfono con el servicio de emergencias mientras perseguía al sospechoso hasta el Tiergarten, el zoo de Berlín, en cuyas inmediaciones fue finalmente detenido.

Entretanto, la Policía continúa con la investigación de los hechos para tratar de determinar los motivos del ataque, aunque ya ha dado por hecho de que fue intencionado y de que se trata de un "presunto ataque terrorista". Para continuar con la investigación, se trasladará el camión con el que perpetró la masacre a dependencias policiales para un análisis más exhaustivo.

Sí que se ha confirmado que el cuerpo encontrado en el interior del camión en el asiento del copiloto es el de un ciudadano polaco, lo que apunta a que podría ser el conductor original del vehículo, ya que éste es propiedad de una empresa polaca cuyo propietario perdió la pista del camión a primera hora de la tarde del lunes.