Una mujer es asesinada a puñaladas: su pareja irrumpió en su casa con un chaleco antibalas

Una mujer de 32 años ha sido apuñalada por su pareja dentro de su vivienda situada en Knowsley Heights, en Liverpool. Su novio, que lleva tatuado en el cuello el apodo de "El Sicario", irrumpió en su hogar con un chaleco antibalas.

Tras el asesinato, se ha desvelado que Rebekah Campbell vivía con miedo. Días antes de su terrible muerte, ella le envió un mensaje a su pareja afirmándole que no quería saber lo que haría "a puerta cerrada".

Rebekah recibió 27 puñaladas. Tras las puñaladas, intentó salir a la calle para pedir ayuda. Una vez estaba en la calle, ella se desplomó. Antes del asesinato, varios vecinos escucharon gritos desde el interior de la casa que decían "¡vete, Mick!", refiriéndose a la pareja de Rebekah.

La semana anterior al apuñalamiento, Ormandy pegó a su pareja

No obstante, no era la primera vez que Michael Ormandy maltrataba a su pareja. Hace unos meses, Ormandy declaró ante el Tribunal de la Corona de Liverpool que la había dejado con un ojo morado tras golpearla durante una noche en el centro de la ciudad.

A raíz del crimen, el Tribunal compartió una serie de mensajes de texto intercambiados entre la pareja en los días anteriores al apuñalamiento. En uno de esos mensajes, Rebekah Campbell afirmó que su pareja le llamó "zorra y fulana durante toda la noche" y añadió que quería irse a su casa y a su cama. Declaró que no quería ver a su pareja porque le tenía "miedo".

El Fiscal del condado de Knowsley Heights, David McLachlan, declaró ante el Tribunal que Rebekah se encontraba en su apartamento alrededor de las 22:30 horas de la noche cuando Ormandy acudió a su domicilio. Cuando Michael llegó a la casa de su pareja, ella estaba hablando por teléfono con una amiga y la informó de que su pareja había ido a su vivienda. Al minuto, su amiga escuchó gritos que decían "¡Sal de aquí, Mick!", seguidos de un fuerte golpe y el ladrido de cachorros. Después de esos sonidos, la línea se quedó en silencio.

Michael Ormandy fue captado por las cámaras de seguridad saliendo del edificio de Rebekah. Asimismo, esas cámaras captaron a Rebekah saliendo del bloque de pisos gritando que la habían apuñalado. Tras desplomarse en el exterior, les dijo a los vecinos que el autor del apuñalamiento fue "su pareja". Tras los hechos, la mujer fue trasladada al Hospital Aintree, donde falleció al día siguiente.

Michel Ormandy amenazó a la policía tras asesinar a su pareja

Tal y como argumentaron varias fuentes, esta relación "no iba bien" y Rebekah Campbell "estaba lista para terminarla". Dos horas después del apuñalamiento, Ormandy llamó a la Policía y les amenazó. Aseguró que si tocaban a sus perros, "iba a empezar a matar policías, uno por uno". También detalló que ya "no tenía nada que perder" y dijo que era "el malo por el mundo en el que vivimos".

Tal y como informó el medio Liverpool Echo, tras la detención de Ormandy, éste comentó a los agentes que esto no hubiera ocurrido si "hubieras hecho tu trabajo la semana pasada". Cuando fue detenido, los agentes le informaron que Campbell había sido apuñalada hasta en 20 ocasiones y Ormandy respondió que 20 veces eran "imposible", además de afirmar que "debió de apuñalarse a sí misma".

