Ataque Irán - Israel, última hora en directo: Israel confirma que habrá "respuesta" y ya se ven camiones de guerra en Irán

La incertidumbre sigue siendo la protagonista de esta historia. Irán se prepara para una cada vez más posible respuesta de Israel al ataque que perpetró el sábado pasado en territorio israelí. Este pasado lunes tuvo lugar una reunión del gabinete de guerra de Israel, protagonizado por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y Benny Gantz, mano derecha del ejecutivo. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, comunicó unas horas más tarde a la reunión, que habrá una respuesta de Israel al ataque de Irán, pero no ofreció más detalles, aunque algunas fuentes como el medio israelí Haartez, indica que Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán. Sin embargo, aquí entra el papel que ejerce la presión internacional, ya que sus aliados no apoyan una respuesta que haga que escale la tensión en la zona: "Hemos dejado claro que no buscamos una guerra con Irán", señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Hoy, además, tendrá lugar la reunión mediante videoconferencia de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Un encuentro convocado de urgencia por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que se llevará a cabo para abordar la crisis de Oriente Próximo. En redes sociales se ha expresado que el objetivo de esta reunión es "contribuir a una desescalada y a lograr la seguridad en la región". No se ha informado de si habrá sanciones para Irán por el ataque.

Mientras tanto, continúa saliendo información sobre el ataque de Irán a Israel. Ahora, el Gobierno de Estados Unidos, a manos del portavoz de la Casa Blanca John Kirby, alega que Irán no les notificó con antelación de cuándo iba a ejecutarse el ataque ni de los objetivos que tenía planeado golpear. "¿Podrían imaginarse un mundo en el que Irán llame y diga: 'Oigan, vamos a intentar atacar Israel con 300 misiles de crucero y drones, solo queríamos que lo supieran. Ah, por cierto, aquí están nuestros objetivos'? Lo siento, eso no ocurrió", ha afirmado. Lo que sí ha reconocido es que hubo comunicaciones con Irán antes del ataque a través de Suiza (intermediario de los dos estados), sin embargo, Kirby insiste en que no hubo "ningún mensaje sobre cuándo sería el ataque o contra qué objetivos".

Causas del ataque de Irán a Israel

La ofensiva llevada a cabo por parte de Irán hacia territorio israelí se venía oyendo durante días. Finalmente se llevó a cabo el pasado sábado. Un ataque que tiene su origen en la venganza por el bombardeo que llevó a cabo Israel en la embajada iraní de Damasco (Siria), donde murieron varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán acusó a Israel de este ataque y aseguró venganza.