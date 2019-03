Un partidario de Trump ataca a un cámara de la BBC mientras grababa un mitin en El Paso

Durante el mitin en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump., ha vuelto a prometer la finalización del muro, este indidente ha interrumpido sus palabras. Después de que la seguridad contuviese a la persona que originó el altercado, el propio Trump preguntaba si todo estaba ok y si todo estaba bien para poder continuar.

Los negociadores de ambos partidos, demócratas y republicanos, anunciaron poco antes de que empezase el mitinEsta cantidad está lejos de los 5.600 millones de dólares que reclamabapara unas 200 millas (unos 322 kilómetros) y que. (35 días).dijo a sus seguidores en El Paso que supo del acuerdo antes de salir al escenario, "cuando salía a este escenario, me dijeron, 'se están logrando avances en el comité'. Pero solo para que lo sepáis,", agregó.eligió El Paso para su primer mitin de 2019 después de la polémica que desató la alusión a esta ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez hecha durante su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada. Trump afirmó allí que, antes de la construcción del muro entre las dos ciudades entre 2008 y 2009,El alcalde de El Paso, el republicanoy que la del presidente fue una "referencia incorrecta".quiso responder a Margo en el mitin, pero escogió otra fórmula: "No me importa si vuestro alcalde es republicano o demócrata. Son unos mentirosos si dicen que (el muro) no ha hecho una gran diferencia".