Assange informa de que abandonará "pronto" la Embajada de Ecuador en Londres

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha informado este lunes de que abandonará "pronto" la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece refugiado desde hace más de dos años.



En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, Assange ha defendido que durante este tiempo las circunstancias que rodean su asilo no han variado y ha dicho sentirse un "prisionero", toda vez que no ha sido imputado de ningún delito.



Assange ha subrayado que la base del asilo sigue siendo las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación a la filtración de documentos oficiales.



Dos años después de que Ecuador concediese el asilo al fundador de Wikileaks, éste ha sugerido su inminente abandono de la Embajada, a pesar de que teóricamente podría ser detenido por las fuerzas de seguridad británicas para ser extraditado a Suecia, donde está siendo investigado por presuntos delitos sexuales.



"Voy a abandonar la Embajada pronto", se ha limitado a decir en relación a las especulaciones sobre una posible salida de la legación diplomática. Assange sí ha dicho, no obstante, que las razones de su abandono "probablemente" no son las que se rumorean, en aparente alusión a problemas de salud.



El australiano ha reconocido que su salud se ha resentido de los dos años que ha pasado encerrado, en los que se ha limitado a practicar una hora de ejercicio diario.



Un portavoz de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, ha explicado posteriormente que Assange está listo para salir de la Embajada "en cuanto se termine el ridículo asedio y obtenga un salvoconducto".



"Tiene la maleta hecha", ha afirmado Hrafnsson, quien ha negado una posible entrega, según 'The Guardian'.

Patiño, por su parte, ha reiterado el compromiso de Ecuador con los derechos y libertades de Assange tras los dos años "perdidos" desde su entrada en la Embajada.



En este sentido, el país sudamericano le ha garantizado su "protección". El jefe de la diplomacia ecuatoriana confía en poder fijar "en las próximas semanas" un encuentro con su homólogo británico, Philip Hammond, para discutir este caso. Patiño también se ha mostrado dispuesto a hablar con Suecia para encontrar una solución.



Assange permanece en la Embajada de Ecuador desde el 19 de junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, ya que teme un posible traslado posterior a Estados Unidos para ser juzgado por las filtraciones de Wikileaks.

Por otro lado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado este domingo a los medios de comunicación por la cobertura que ofrecen de la situación del fundador de Wikileaks.

El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, se ha reunido durante la jornada con Assange y ha ratificado el compromiso de Quito de ofrecerle el apoyo y protección necesaria, según ha informado la cadena de televisión panamericana TeleSur.



"Nuestra decisión es absolutamente sólida, es una decisión que se basa en reconocer su valentía, su decisión y no solamente cuenta con el apoyo de Ecuador, sino con el apoyo de millones de personas", ha indicado, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.



El Gobierno de Ecuador se ha comprometido a continuar ofreciendo asilo a Assange, al considerar que existe peligro de que sea extraditado a Suecia, que pretende interrogarlo sobre unas acusaciones de agresión y violación que él niega.



El australiano, de 42 años, es el fundador de Wikileaks, una plataforma que difundió miles de documentos confidenciales estadounidenses en 2010, por los que Washington le acusó de poner en peligro tanto la seguridad nacional y la vida de algunas personas.