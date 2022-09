Los aspectos más llamativos del histórico funeral de la reina Isabel II: "Todo estaba cuidado al detalle, al milímetro"

Reino Unido ha puesto punto y final a una histórica era en la que la reina Isabel II ya ha sido enterrada en la Capilla de San Jorge, donde descansa para siempre en compañía de su esposo, Felipe de Edimburgo, sus padres, el rey Jorge VI e Isabel Bowes-Lyon (la 'reina madre'), y su hermana Margarita. El 19 de septiembre de 2022 ha sido una fecha para la historia, habiéndose producido uno de los acontecimientos más vistos en la historia de la humanidad.

El funeral de Isabel II dejó una de las imágenes más esperadas en la sociedad española, donde pudimos observar al rey Felipe VI, la reina consorte Letizia Ortiz, el rey emérito Juan Carlos I y la reina consorte emérita Sofía de Grecia. Los principales miembros de la Familia Real Española se reunían públicamente por primera vez en más de dos años y medio: la última vez que se les vio juntos fue en enero de 2020, antes de la pandemia de COVID-19.

Ese fue uno de los muchos puntos a analizar, también por la seria actitud que mantuvo Felipe VI a lo largo del sepelio, pero fueron muchos más los detalles que se tuvieron en cuenta y que se observaron durante el funeral de Estado de la monarca. Para analizar todos los detalles, Manu Sánchez entrevista en directo en Antena 3 Noticias a Carles Marín, experto en comunicación que nos desvela algunas claves de este histórico suceso.

"Los reyes eméritos siguen siendo reyes"

¿Era necesario juntar a los actuales reyes de España con los eméritos? A juicio de Carles Marín, experto en comunicación, indica que "nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, desde España, pero hay que verlo desde el punto de vista de la Casa Real británica. Ellos pensarán en sus propios intereses, tanto geopolíticos como familiares". Señala que "hay que recordar que los reyes eméritos son familiares directos de la reina Isabel II, ahora siguen siéndolo por parte de Carlos III. Aunque hubo mucho lío, era lógico que se pudiera realizar de esta forma. Al fin y al cabo, los reyes eméritos siguen siendo reyes".

Marín indica que "no fue cómodo para los reyes Felipe VI y Letizia". Alude a que "la mirada de la reina Letizia no era una mirada relajada y el semblante del rey Felipe VI era muy serio". Sobre sus disputas, indica que "es algo que tendrán que solucionarlo de cara al futuro". ¿Pudo evitar la Casa Real británica dicha imagen? Marín indica que "ellos decidieron, por protocolo, juntar a todas las familias reales", señalando que "no somos los únicos que tenemos reyes eméritos". Pone de ejemplo a la Casa Real de Países Bajos, cuyo rey, Guillermo Alejandro de Orange, acudió junto a su esposa, la reina consorte Máxima, y su madre, la reina emérita neerlandesa, Beatriz de Orange.

Sobre los aspectos más llamativos, Marín indica que "la principal noticia fue la ausencia de noticias", resaltando que "fue una escena absolutamente impecable, los protocolos funcionaron y no se dejó nada de improvisación". Destaca que "todo estaba cuidado al detalle, al milímetro". Una de las principales novedades no protocolarias vino por parte de Carlota, la segunda hija de los príncipes de Gales, cuando le dijo a su hermano Jorge, segundo en la línea de sucesión tras su padre Guillermo, que tenía que agachar la cabeza en señal de duelo.