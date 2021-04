Así recoge la prensa británica la muerte de Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II

La noticia sin duda del día ha sido la muerte de Felipe de Edimburgo, marido de la reina de Inglaterra Isabel II, a los 99 años. Felipe ha fallecido en el castillo de Windsor tras no haber superado los problemas de salud que acarreaba en los últimos meses.

Sin duda, pasará a la historia por ser el consorte más longevo de la monarquía de Reino Unido. La Casa Real Británica ha emitido un comunicado para informar de la noticia: "Es con gran pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado marido, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", señala la nota.

Como era de esperar, esta noticia ha ocupado las principales portadas de los periódicos británicos durante todo el día y la apertura de muchos programas informativos en Reino Unido y en la mayoría de países del mundo.

Portadas de los diarios británicos

A partir de ahora comenzará un periodo de duelo nacional que durará hasta el día del funeral, que no será de Estado, aunque tenía derecho.

Uno de los principales periódicos británicos, 'The Guardian' ha abierto su portada con una foto en blanco y negro de un posado de Isabel II y Felipe de Edimburgo con el siguiente titular: "El Príncipe Felipe: homenajes al Duque de Edimburgo tras la muerte a sus 99 años". El famoso 'The Times' ha querido ser más minimalista al informar con una fotografía de Felipe con sus respectivas condecoraciones y el titular: "El Duque de Edimburgo muere a los 99 años", mismo titular que ha elegido 'The Telegraph'.

Por su parte, el 'Daili Mirror' ha querido realizar un collage de fotos en las que aparece Felipe en la imagen central y a su lado imágenes con sus hijos de pequeño: Carlos y Ana de Inglaterra, además de otros recortes en los que está acompañado de la reina Isabel II.

'Mail online' ha optado por un titular informativo y detallado acerca de los problemas que arrastraba Felipe en los últimos meses: "El Duque de Edimburgo fallece en el Castillo de Windsor tres semanas después de finalizar una estancia de 28 noches en el hospital por una infección y una operación de corazón".