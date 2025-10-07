Trump dice que Greta Thunberg "está muy loca" y la activista responde que él "también parece tener problemas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que ha calificado de "alborotadora" tras su participación en la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla. El grupo fue interceptado por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza con ayuda destinada a la población palestina.

Trump ha sido preguntado por la reciente detención de la embarcación en aguas internacionales durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. El mandatario asegura que a Greta Thunberg "ya no le interesa el medio ambiente" y critica que "solo busca generar caos".

"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", ha afirmado Trump ante los medios. El presidente estadounidense ha descrito a la activista sueca como "joven, enojada y loca".

La activista climática sueca ha respondido a Trump aceptando su consejo en su cuenta de Instagram: "Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece",

Greta llega a Atenas

Por su parte, Greta Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas junto a otros 135 miembros de la flotilla humanitaria, todos deportados por las autoridades israelíes tras varios días de detención.

En declaraciones a la prensa griega, Thunberg denunció el trato recibido y acusó a Israel de intentar "eliminar a una población entera", en referencia a los habitantes de Gaza. "Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló la activista.

La joven sueca aseguró que su objetivo era entregar suministros médicos y alimentos a civiles en Gaza, en el marco de una misión internacional pacífica. "Nuestra intención era puramente humanitaria", insistió.

Trump, optimista con el alto el fuego

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos se ha mostrado optimista con el alto el fuego en Gaza. "Creo que llegaremos a un acuerdo. Me cuesta decirlo cuando llevan años intentando llegar a un acuerdo con Gaza. Pero sí, creo que vamos a llegar a un acuerdo".

Además, Trump ha aplaudido las concesiones que habría tenido Hamás en las negociaciones para implementar el plan de paz. "En Israel, decenas de miles de personas quieren la liberación de los rehenes y quieren que la cosa termine. Y creo que Hamás, todo lo que puedo decir, es que se han portado bien. Espero que sigan así. Creo que tendremos un acuerdo", ha señalado. Ha asegurado que el grupo islamista palestino "ha estado aceptando cosas que son muy importantes".

