Desmantelada la red de robo de móviles más grande de la Historia: Llevaban aparatos desde el Reino Unido a otros países

Se trata de una red con ramificaciones en China y otros países, responsable de traficar con unos 40.000 teléfonos desde el Reino Unido hasta el país asiático el año pasado. Han sido detenidas 18 personas y se han descubierto más de 2.000 teléfonos. La Policía cree que la banda podría ser responsable de la mitad de los teléfonos robados en Londres, donde a su vez se roba la mayoría de los teléfonos en Reino Unido, en torno al 75% de todas las sustracciones de móviles en el Reino Unido.

Esta operación policial, cuyo nombre en código era Echosteep, nacía con la intención de Scotland Yard de reformar la imagen de Londres como capital europea del robo de teléfonos. Pero se aceleró de forma casual. Una mujer a la que robaron su Iphone el día de Nochebuena de 2024 siguió el rastro del terminal y detectó que se encontraba en aeropuerto de Heathrow.Se lo contó a un guardia de seguridad que resultó ser un ex oficial de la Policía Metropolitana, y ambos rastrearon la señal hasta una caja de cartón etiquetada como "baterías" que tenía como destino Hong Kong. Dentro del paquete estaba el teléfono de la mujer, junto con otros 894. Todos habían sido robados.

Scotland Yard pasó meses siguiendo la pista

Scotland Yard pasó los siguientes nueve meses identificando sospechosos y descifrando la sofisticada cadena de suministro que estaba alimentando una epidemia de delincuencia valuada en 70 millones de libras en las calles de Gran Bretaña. Se reclutó a un equipo de oficiales de élite que normalmente investigan delitos relacionados con armas de fuego y drogas para unirse a la investigación. El 20 de septiembre, un hombre fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow con diez teléfonos robados, dos iPads y dos relojes Rolex. Este individuo había viajado entre Londres y Argelia más de 200 veces en los últimos dos años.

Los agentes se han incautado de 4.000 iphones robados

Tres días después, los dos hombres sospechosos de dirigir toda la operación de exportación fueron arrestados en el noreste de Londres. Los ciudadanos afganos, cuyos nombres en código eran Heron y Seagull, fueron detenidos dentro de un vehículo especialmente adaptado, que se había convertido en un "desguace" móvil para teléfonos robados. En las últimas dos semanas, la policía realizó 46 arrestos relacionados con robos de teléfonos, ejecutó 49 órdenes de allanamiento y recuperó más de 2.000 teléfonos sustraídos. Los agentes han incautado más de 200.000 libras esterlinas y un total de 4.000 iPhones robados se encuentran ahora en una comisaría del oeste de Londres.

Proclamada como la mayor operación de contra-robo de teléfonos que haya sucedido jamás en el mundo, los detectives que han pasado casi un año en la investigación pueden estar seguros de que han hecho mella en un tipo de crimen que ha asolado la capital. El número de teléfonos robados en Londres se ha prácticamente triplicado en los últimos cuatro años, de 28.609 en 2020 a 80.588 en 2024. Los lugares más turísticos de la capital, como el West End o Westminster son los más populares para el robo de teléfonos. La creciente demanda de móviles de segunda mano, tanto en el Reino Unido como en el exterior, es la causa de este aumento exponencial en la sustracción de terminales. La mayoría de víctimas nunca recuperan su teléfono.

