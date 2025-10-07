Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Uday y Hamza, la historia de dos gemelos que nacieron el día en que comenzó la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamás

Los dos niños viven junto a su madre que día a día lucha sola por su seguridad y su salvación, ya que el padre de los niños murió en uno de los ataques.

Adrián Ballesteros
Publicado:

Uday y Hamza son dos niños que sus primeros llantos quedaron solapados por los bombardeos, sus primeros pasos fueron entre escombros y su realidad es una guerra que esta destruyendo infancias. Son el ejemplo de como entre tanta oscuridad se ve una atisbo de luz, ya que nacieron el 7 de octubre de 2023 cuando comenzó el conflicto. Hoy cumplen dos años y esta es su historia, que lejos de ser un cuento es una lucha diaria por sobrevivir.

Viven junto al mar con su madre y aunque su vida no es nada fácil, nunca dejan de reír, bailar y disfrutar. Son dos almas inocentes que tratan de crecer y aprender, algo que por el momento no es posible y viven esperando que un milagro les salve de este conflicto que no entiende de infancias.

Dos años muy difíciles

Han sido 24 meses de pobreza, hambre, bombardeos, miedo y sufrimiento que convierten su vida en una autentica pesadilla que nadie debería vivir. Esto comenzaba desde que la madre rompió aguas, según afirma "no había nadie, llame a mi esposo y fuimos juntos andando al hospital, en menso de cinco minutos di a luz", una dura realidad que es impensable, pero que no les frenó. El nacimiento de Uday y Hamza fue un rayo de esperanza para su madre, pero también un miedo enorme por su seguridad y bienestar. "Cuando mis hijos van a por comida a veces vienen heridos, hay metralla y balas perdidas en el camino", aseguraba la mujer, que perdió a su marido y padre de los niños en uno de los desplazamientos. Ahora esos niños solo tienen fotos de su padre y tendrán que recordar que luchó por ellos y les protegió hasta su fin.

La madre daba un mensaje final pidiendo una sola cosa, una infancia normal para sus hijos: "Espero que nuestros hijos crezcan con parques, que jueguen en columpios y vayan a al escuela", algo que parece lejano pero que se espera con optimismo e incertidumbre.

La historia de Uday y Hamza representa la vida de todos los niños que están viviendo el conflicto, que cada día puede ser el último y que no se merecen lo que les sucede. Son la imagen de la esperanza y la lucha por una vida fuera de los conflictos bélicos, una vida que se abre paso entre las armas, los fallecidos y las disputas políticas.

Un futuro para todos los afectados

El cumpleaños de los gemelos y el terrible aniversario de la guerra suceden en un contexto que puede llegar a ser una oportunidad de poner fin a todo el sufrimiento. Esto debido a que las delegaciones de Hamás e Israel continúan hoy sus conversaciones indirectas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza, bajo el paquete que el presidente estadounidense Donald Trump presentaba hace unas semanas, el cual deberá ser aceptado por ambas partes. Ante lo que el estadounidense cree que el movimiento islamista palestino está listo para aceptar sus propuestas para un acuerdo.

