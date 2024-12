A la Siria después de Al Assad le espera "un futuro muy negro": "No se puede gobernar ningún país de Oriente Medio sin mano de hierro"

Nada hacía presagiar el pasado 6 de diciembre que dos días después la dinastía Al Assad en Siria habría pasado a la historia. Tras más de 50 años gobernando el país con puño de hierro, su caída sumerge a este territorio clave en el Mediterráneo en la incertidumbre total. La semana pasada nos pedisteis a través de la encuesta de WhatsApp que analizásemos cuál va a ser el futuro de esta región y para ello hemos hablado con el profesor de relaciones internacionales de la UNED, Andrés de Castro.

Sus presagios no son optimistas. "A Siria le espera un futuro muy negro, son muy malas noticias para Siria y para la región porque si nosotros analizamos ese espacio geográfico en los últimos años, nos damos cuenta de que solo bajo un liderazgo fuerte se puede proteger un mínimo a la población frente al uso de la fuerza indiscriminado. Tenemos el caso de Irak, tenemos el caso de Libia, tenemos el caso de Afganistán. En todos estos casos, cuando se ha generado una revolución, o ha habido una influencia extranjera que ha roto la baraja, ha venido un escenario de caos hasta que se pueda recomponer el país y vuelva otro liderazgo fuerte. Siria va a estar en permanente caos hasta que llegue alguien que tenga la fuerza política de volver a ser un Bashar al Assad y, comportarse exactamente igual, que Bashar al Assad", explica De Castro.

Andrés de Castro cree que "va a ocurrir lo más peligroso" que pasa por "una guerra civil entre muchísimos grupos distintos y el impacto de esa inseguridad en un país tan relevante del Mediterráneo oriental puede tener para Europa y para España". Y de ahí que incida en la importancia de formar "a nuestras élites políticas y de política exterior para que entiendan cuáles son las implicaciones a corto, medio y a largo plazo de la hegemonía liberal y de las intervenciones liberales".

Su despedida ha sido por la fuerza al verse incapaz de frenar el avance de un heterogéneo grupo de fuerzas de oposición que incluyen a yihadistas, milicias kurdas, grupos armados rebeldes asistidos por Turquía y un conglomerado de facciones locales del sur del país. Pero, ¿qué sabemos de estos grupos, quiénes son? "No lo sabemos, no sabemos quiénes son", confiesa De Castro. "Sabemos que trabajan para intereses extranjeros, hay grupos de sirios que se benefician de esos intereses extranjeros, pero una de las cuestiones de la que tenemos que ser muy conscientes es de la heterogeneidad de los grupos armados que operan ahora mismo en Siria. Algunos de ellos, son grupos que han sido financiados, armados y entrenados por Turquía, pero también existe heterogeneidad, en ese sentido, tenemos grupos árabes suníes, tenemos grupos rusos, tenemos grupos cristianos, tenemos grupos de kurdos... Es decir, todo ese escenario que Bashar al Assad era capaz de gestionarlo, con las normas propias de la región y las maneras propias de la región, y con un nivel de violencia alta, conseguía que el nivel de violencia fuera menos alto de lo que va a ser ahora".

Además, estas milicias no muestran una "pirámide jerárquica" como tal. "Esas milicias no necesariamente tienen cabecillas, porque obedecen a intereses extranjeros. Se les dice: 'usted lo que tiene que hacer es eso', y hay cabecillas que no tienen realmente el control sobre esos grupos. Son grupos muy heterogéneos, muchos de ellos formados en campamentos de refugiados en Turquía, que han tenido contactos con las autoridades turcas, pero no son un ejército regular que sigue instrucciones de sus mandos".

La dinastía Al Assad

Con la caída del régimen de Al Assad se pone fin al mandato de Bashar Hafez Al Assad y al legado de su padre, Hafez, que asumió el poder mediante un golpe militar incruento en 1970. El mandato de su hijo comenzó en el año 2000 bajo promesas de un camino de reformas, liberalización económica y cierto aperturismo democrático que cayeron en saco roto al año de llegar al cargo debido a las exigencias de las maniobras para sofocar cualquier tipo de oposición.

Y precisamente sobre esta "mano de hierro" el profesor de la UNED puntualiza que no hay ninguna otra manera de gobernar ningún país de Oriente Medio que no sea con mano de hierro. "La mano de hierro es la única manera de gobernar un país de la región. No se puede gobernar un país de la región sin mano de hierro. Lo que ocurre es que cuando hay una influencia extranjera, que por supuesto tiene relación con grupos de ese país, se puede derrocar un gobierno. Lo hemos visto anteriormente, Saddam Husayn también gobernaba con mano de hierro y después, una intervención extranjera hizo que cayera ese gobierno. Pero el gobierno de hoy de Irak también es con mano de hierro, es decir, cambian las personas, pero se mantienen las formas de hacer las cosas".

Desde que en 2005 varios grupos exigieron elecciones parlamentarias libres, Al Assad endureció su camino hasta el estallido en 2011 de la Primavera Árabe en el país, el comienzo de la guerra civil siria. Dos años después, EE.UU. acusó a Al Assad del ataque químico con gas sarín que dejó 1.400 muertos cerca de Damasco. En 2015 se entró en un punto de no retorno. Rusia dio un paso al frente y con el apoyo de Irán se consiguió mantener a raya las operaciones rebeldes hasta la semana pasada. Pero el tiempo ha demostrado que esa calma tensa estaba cogida con pinzas.

En esta ocasión ni Rusia, en plena guerra con Ucrania, ni Hezbolá en guerra con Israel han tomado cartas en el asunto aunque como advierte Andrés de Castro "todos los actores de la región van teniendo más o menos influencia dependiendo de las circunstancias, pero los actores, salvo que haya una catástrofe y deje de existir el actor, pueden volver y pueden volver con fuerza en un futuro y tener mucho que decir en el país". Muchos creen que esta ofensiva no podría haberse producido sin la bendición de Turquía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com