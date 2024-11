Amenazas de muerte a los nominados a formar parte del gabinete de Donald Trump

Varios de los candidatos de Donald Trump para formar su gabinete están recibiendo en las últimas horas amenazas de muerte. El FBI reconoce que ya se ha puesto manos a la obra y está investigando los avisos de bomba y las amenazas a los futuros cargos designados por el presidente electo. "Varios de los nominados para el gabinete y los designados por la Administración del presidente Trump han sido objeto de amenazas violentas y antiestadounidenses contra sus vidas y las de quienes viven con ellos" denuncia la portavoz del equipo de Trump, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El equipo de Trump detalla que las amenazas van desde advertencias de uso de bomba hasta ataques con armas de fuego. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos han actuado "rápidamente para garantizar la seguridad de quienes han sido objeto de ataques", ha añadido Leavitt en su escrito, compartido en redes sociales.

¿A quien han amenazado?

Las amenazas fueron dirigidas, al menos, contra nueve personas elegidas por Trump para dirigir los Departamentos de Defensa, Vivienda, Agricultura y Trabajo, así como contra Elise Stefanik, su elegida para ser embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. En un comunicado, la oficina de la congresista dijo que Stefanik, su marido y su hijo estaban conduciendo a casa desde Washington al condado de Saratoga para la celebración de Acción de Gracias “cuando fueron informados de una amenaza de bomba a su residencia”.

“El Estado de Nueva York, las fuerzas del orden del condado y la Policía del Capitolio de Estados Unidos respondieron inmediatamente con los más altos niveles de profesionalidad. Estamos increíblemente agradecidos por la extraordinaria dedicación de los agentes de la ley que mantienen nuestras comunidades seguras 24 horas al día, siete días a la semana”, dice el comunicado.

Brooke Rollins, candidata a secretaria de Agricultura, ha denunciado en X las amenazas que ha recibido. “Esta mañana nos hemos enterado de que se había lanzado una amenaza contra nuestra casa y nuestra familia. Gracias a los rápidos esfuerzos de la Policía de Fort Worth salimos ilesos y regresamos rápidamente a casa. Quiero expresar mi profunda gratitud a los profesionales de las fuerzas del orden que hicieron todo lo posible, tanto en rapidez como en experiencia, para protegernos, al igual que protegen a nuestra comunidad todos los días”.

También usa esa red social Lee Zeldin, nominado por Trump como administrador de la Agencia de Protección Ambiental para de denunciar "una amenaza de bomba de tubo dirigida a mí y a mi familia en nuestra casa fue enviada hoy con un mensaje de temática propalestina. Mi familia y yo no estábamos en casa en ese momento y estamos a salvo. Estamos trabajando con las fuerzas del orden para obtener más información a medida que se desarrolle la situación. Estamos agradecidos por las rápidas medidas adoptadas por los agentes locales para mantener a salvo a nuestra familia, a nuestros vecinos y a la comunidad local”.

También al futuro responsable del Pentágono

También ha recibido amenazas Pete Hegseth, el periodista de televisión, elegido por Trump para dirigir el Pentágono : "Esta mañana, un agente de policía llegó a nuestra casa, donde nuestros siete hijos todavía estaban durmiendo. El agente nos notificó a mi esposa y a mí que habían recibido una amenaza creíble de una bomba casera dirigida a mí y a mi familia. Todos estamos a salvo y la amenaza ha sido desestimada. Queremos agradecer a las fuerzas del orden por su profesionalismo y valentía. No me dejaré intimidar ni acosar. Jamás. El presidente Trump me ha pedido que sirva, y eso es lo que pretendo hacer."

El FBI se lo toma en serio

A través de un comunicado el FBI ha anunciado que se toman en serio "todas las amenazas potenciales y, como siempre, animamos a los ciudadanos a que informen inmediatamente a las fuerzas del orden de cualquier cosa que consideren sospechosa”, señala el FBI, sin especificar quiénes han sido los objetivos de esas amenazas.

Mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de Okaloosa, en Florida, en una publicación en Facebook asegura que “recibió la notificación de una amenaza de bomba que hacía referencia al supuesto buzón del excongresista Matt Gaetz en una casa de la zona de Niceville alrededor de las 9 de esta mañana”. Aunque un miembro de la familia reside en la dirección, dijeron que “el excongresista Gaetz no es residente”. El buzón, sin embargo, fue inspeccionado y no se localizaron dispositivos. El área inmediata también fue registrada con resultados negativos.

Gaetz fue la elección inicial de Trump para servir como fiscal general, pero se retiró tras las acusaciones de abuso sexual y tenencia de drogas.

