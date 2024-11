Trump quiere reducir el número de medios 'tradicionales' en la Casa Blanca y aumentar el de blogueros e 'influencers'

Las redes sociales han sido esenciales en el triunfo de Donald Trump. Él mismo se ha encargado de alabarlos y de tener cerca a muchos de los principales blogueros norteamericanos. Han ganado peso en la difusión de sus mensajes. Tanto que su hijo, Donald Trump Jr. ha afirmado que los "influencers" podrían tener presencia en la sala de prensa de la Casa Blanca. En su propio podcast, afirmó que los medios tradicionales "han estado ahí mucho tiempo. ¿Por qué no abrirlo a personas que tienen mayor audiencia y más seguidores?". Algo que a su padre, aseguró, le ha parecido una "gran idea". Y señaló directamente The New York Times en su diana: "se ha mostrado adverso a todo y está funcionando como el brazo de márketing del Partido Demócrata", dijo Trump Jr.

La sala de prensa de la Casa Blanca tiene 49 asientos. Asignados a periodistas de diferentes medios. Pero cualquier periodista acreditado puede asistir de pie a las ruedas de prensa. Es la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha encargada de asignar los asientos a los periodistas. Algo que se llevan haciendo desde 1981, con la administración de Ronald Reagan. Los primeros puestos estás reservados a la agencia The Associated Press, que tradicionalmente realiza la primera pregunta, y a representantes de las principales cadenas de televisión, NBC, Fox, CBS, ABC y CNN. La segunda fila la ocupan importantes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post o The New York Times.

Las malas relaciones de Trump con la prensa

Donald Trump ha tenido una relación muy tortuosa con los medios tradicionales. Con enfrentamientos y descalificaciones constantes; les ha calificado como "enemigos del pueblo". Una tensión que le llevó a romper relaciones con las televisiones y periódicos más importantes. Durante su primer mandato también criminalizó las redes sociales. “Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme”, dijo cuando su cuenta fue suspendida. Creó su propia red social. Pero ahora es Elon Musk, dueño de X, uno de sus principales baluartes, un amigo al que ha puesto al frente del departamento de eficiencia. Entre sus competencias "desmantelar la burocracia gubernamental, reducir las regulaciones excesivas, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales gubernamental", dijo Trump.

Política 3.0

Alex Clark, Vani Hari o Jordan Younger son algunas de la blogueras que han mostrado su apoyo a Donald Trump. Sus mensajes, seguidos por millones de personas, han sido decisivos, sobre todo entre los jóvenes, para su triunfo. Algunos incluso llegaron a participar en los mítines del futuro presidente. Theo Von o Joe Rogan se incluyen esta lista de partidarios del demócrata. Los expertos aseguran que "la campaña de Trump se adaptó a los más jóvenes" con mensajes de personas a las que esa generación de votantes sigue y en los que confían.

Según un estudio del centro de investigaciones Pew Research Center, el 40% de los jóvenes confían en los "influencers" para informarse sobre actualidad y política. Unos blogueros que en su mayoría, el 77%, nunca ha trabajado en un medio de comunicación y no pertenecen a ninguna asociación de prensa.

