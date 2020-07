Amazon, Facebook, Google y Apple se defienden en el Congreso ante las amenazas de Donald Trump

Los consejeros delegados de las cuatro mayores tecnológicas de Estados Unidos se han defendido durante su comparecencia en una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso del país norteamericano como casos de emprendimiento de éxito. Durante sus intervenciones iniciales ante la subcomisión del Congreso que examina el poder de mercado y los posibles abusos de competencia de estas empresas, los consejeros delegados han defendido que están con los valores estadounidenses, que no empezaron siendo grandes compañías y que todavía hoy cuentan con competencia significativa.

Se defienden alertando sobre China

"Competimos contra todas las compañías que aparecen en esta comparecencia, así como con muchas otras que venden anuncios y conectan a la gente", ha asegurado el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg. "Creemos en los valores -democracia, competencia, inclusión y libertad de expresión- en los que se asienta la economía estadounidense. Muchas otras compañías tecnológicas comparten estos valores, pero no hay ninguna garantía de que nuestros valores ganen. Por ejemplo, China está construyendo su propia versión de Internet centrada en ideas muy diferentes y están exportando esa visión a otros países", ha alertado el fundador de la principal red social del mundo. Asimismo, Zuckerberg ha defendido que, pese a su adquisición de Whatsapp e Instagram, sigue teniendo competencia. Además ha subrayado que los beneficios de estas empresas formen parte de una compañía más grande, lo que les ha permitido realizar avances tecnológicos que han favorecido a la población.

Amazon comenzó en un garaje

Esta misma idea es compartida por Amazon. Su fundador y consejero delegado, Jeff Bezos, ha defendido que empezó "en un garaje" y que solo ha logrado su tamaño actual gracias a su enfoque continuo en el consumidor. "Hay cosas que las empresas pequeñas simplemente no pueden hacer. No me importa cómo de buen emprendedor seas, no vas a construir un Boeing 787 de fibra de carbono en tu garaje", ha asegurado Bezos. A diferencia de los otros tres, esta ha sido su primera intervención en el Congreso de Estados Unidos. "Creo que Amazon debería ser sometida a escrutinio. Deberíamos escrutar todas las grandes instituciones, ya sean empresas, agencias del Gobierno u oenegés", ha concluido Bezos.

Ayudar a Estados Unidos

De su lado, Sundar Pichai, el consejero delegado de Alphabet, matriz de Google, ha defendido los beneficios para la población de los servicios gratuitos que ofrece su compañía. Y ha puesto como ejemplo los beneficios que ha traído para su propia vida, ya que creció en India sin acceso a Internet. "Nos comprometemos a trabajar con los congresistas, incluyendo los miembros de esta comisión, para proteger a los consumidores, mantener el papel tecnológico de Estados Unidos en el mundo y asegurarnos de que todos los estadounidenses tienen acceso a las increíbles oportunidades que crea la tecnología", ha indicado Pichai.

Apple, solo una intermediaria en app

La intervención del consejero delegado de Apple, Tim Cook, una de las más breves de los cuatro ejecutivos, se ha centrado en defender el papel de su empresa como intermediaria en el mercado de aplicaciones. En concreto, ha rechazado las acusaciones de que las comisiones que Apple cobra a algunas empresas por sus 'app' sean abusivas. Para demostrar esto, ha asegurado que las comisiones que se pagan ahora son más bajas que antes de que existiera la tienda de aplicaciones de Apple, así como que nunca ha elevado el porcentaje que cobra. "La App Store evoluciona con los tiempos y cada cambio que hemos hecho ha sido en la dirección de proporcionar una mejor experiencia para nuestros usuarios y una atractiva oportunidad de negocio para nuestros desarrolladores", ha asegurado Cook.

Amenaza de Trump

El presidente Donald Trump ha amenazado con actuar vía orden ejecutiva contra las "grandes tecnológicas" del país si el Congreso no impone "justicia" al sector. "Si el Congreso no lleva justicia a las grandes tecnológicas, algo que debería haber hecho hace años, lo haré yo con una orden ejecutiva", ha dicho en Twitter el inquilino de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha aprovechado para reprochar que "en Washington ha habido mucha cháchara y poca acción antes", indicando que los ciudadanos norteamericanos ya "están cansados" de eso. El magnate neoyorquino ha acusado a las grandes empresas de tecnología de Estados Unidos de tener un sesgo demócrata y la Casa Blanca ha confirmado su intención de regular el sector.