El almirante Garat y una posible guerra mundial: "Solo nos separa una cosa"

"Solo nos separa de una Tercera Guerra Mundial que nadie la quiere", asegura el almirante retirado Juan Rodríguez Garat en respuesta a las declaraciones del alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, quien ha lanzado una seria advertencia asegurando que el mundo se encuentra "al borde de una verdadera Tercera Guerra Mundial" debido a la escalada del conflicto en Líbano.

"El que todos los gobiernos del mundo de evitarla incluso aquellos como Irán o Israel que se complacen con bailar al borde del abismo porque lo demanda su dinámica de política interna preferirán no dar el paso definitivo", ha asegurado en Antena 3 Noticias.

La situación en Líbano se encuentra en plena escalada después de que la Unión Europea (UE) haya mostrado preocupación sobre el ataque sobre el cuartel de la ONU. Los 27 se reúnen para dar una respuesta conjunta. Sin embargo, Garat no cree que desde Naciones Unidas se responda. "Las fuerzas desplegadas en el Líbano son fuerzas de paz, no son de imposición de la paz, no tienen la obligación de combatir. Israel se ha quejado alguna vez de que no se combate a las fuerzas de Hezbolá en las proximidades de la FINUL y lo mismo ocurre en el sentido contrario", ha dicho.

"No es misión de Naciones Unidas defender contra las tropas"

"No es misión de Naciones Unidas defender contra las tropas en caso de no ser necesario", ha añadido. "Los portavoces dicen que al menos en parte ha sido un ataque deliberado, aunque no significa que venga desde el cuartel general de Israel, sino que es algo que se produce deliberadamente porque se está combatiendo en la zona en medio de una escaramuza"

Y cree que si "Israel está pensando" en atacar a Irán "no es mala señal". "Israel debería responder con objetivos solo militares y no con ataques a la energía o al petróleo. Si así lo hace de forma contenida puede ocurrir que la situación se desactive poco a poco sin que se produzca esa guerra total que nadie desea", ha explicado.

A pesar de la escalada del conflicto, el almirante no cree que haya que retirar tropas. "Pienso que es una decisión que tiene que tomar Naciones Unidas. Es evidente que es un riesgo, pero deben de tomar las medidas que toman de precaución y mantenerse en la zona porque aunque sus esfuerzos sean prácticamente inútiles son una buena parte de la solución final del conflicto", ha subrayado.

Sobre las consecuencias del conflicto entre Israel y Hezbolá, Garat espera que "no tengan consecuencias serias más que una protesta justificada por parte de todos los países, que ya lo han hecho todos los que tienen tropas allí".

