Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

En un primer momento, la mujer fue al médico por un dolor de cabeza y, tras varias, pruebas, los médicos determinaron lo que le ocurría.

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz Pixabay

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Una mujer de 70 años intentó aliviar la presión y unos chasquidos que notaba en el oído izquierdo y terminó en Urgencias. Lo que ocurrió es que sufrió una acumulación de aire dentro del cráneo tras haberse sonado la nariz cuando se duchaba, tal y como detalla 'The American Journal of Emergency Medicine'.

Al parecer, en un primer momento, la mujer había ido al médico por un simple dolor de cabeza y explicó a los médicos que mientras estaba en la ducha, se había sonado la nariz para intentar destaponarse los oídos al notar presión y un chasquido en el izquierdo.

Cuando fue sometida a la exploración por los médicos, padecía bradicardia, que es un ritmo cardíaco lento, hipertensión y respiración acelerada. Todos estos síntomas levantaron la sospecha a los médicos de un reflejo de Cushing, una respuesta del organismo asociada a un aumento de la presión dentro del cráneo.

Una prueba reveló que lo que le ocurría a la paciente es un neumoencéfalo extenso, es decir, aire acumulado en el interior del cráneo, alrededor del tronco encefálico y ejerciendo presión sobre él.

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz

Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos

Un ataque con machete en una escuela de Polonia deja diez heridos

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Imagen del interior de un avión
Avión

Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo e intentar abrir una de las puertas

Donald Trump
WASHINGTON

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos
Caso Epstein

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Simon Andriesz murió el pasado 23 de septiembre, su familia ha asegurado que se trata de un suicidio y que no hay indicios de que hayan intervenido terceras personas.

Christa Pike
EE.UU.

Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Sus abogados explican que prevén una larga recuperación para la mujer.

Rescate de Morocho

VÍDEO: Así fue el rescate de Morocho, el perro que pasó más de dos horas luchando contra la corriente

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

Protestas Francia

Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Publicidad