Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

Una mujer de 70 años intentó aliviar la presión y unos chasquidos que notaba en el oído izquierdo y terminó en Urgencias. Lo que ocurrió es que sufrió una acumulación de aire dentro del cráneo tras haberse sonado la nariz cuando se duchaba, tal y como detalla 'The American Journal of Emergency Medicine'.

Al parecer, en un primer momento, la mujer había ido al médico por un simple dolor de cabeza y explicó a los médicos que mientras estaba en la ducha, se había sonado la nariz para intentar destaponarse los oídos al notar presión y un chasquido en el izquierdo.

Cuando fue sometida a la exploración por los médicos, padecía bradicardia, que es un ritmo cardíaco lento, hipertensión y respiración acelerada. Todos estos síntomas levantaron la sospecha a los médicos de un reflejo de Cushing, una respuesta del organismo asociada a un aumento de la presión dentro del cráneo.

Una prueba reveló que lo que le ocurría a la paciente es un neumoencéfalo extenso, es decir, aire acumulado en el interior del cráneo, alrededor del tronco encefálico y ejerciendo presión sobre él.