El abogado de los Arrieta desmiente cualquier acuerdo con la familia de Daniel Sancho: "No hay ninguna negociación..."

El abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ya ha vuelto a España tras la primera semana del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Y a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el letrado ha desmentido cualquier acuerdo con la familia del hijo de Rodolfo Sancho.

"Por nuestra parte no hay ningún acuerdo, no hay ninguna negociación, no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones, lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia estoy convencido que aceptaría ese perdón", ha asegurado.

Pero, más allá del perdón, Gonzalo Ospina considera que Sancho "tiene que reconocer también el asesinato con premeditación", puesto que "lo único" que pide la familia es "justicia y lo que conforme a derecho nos corresponde".

A su parecer, solo hay una víctima y en ningún caso es Daniel Sancho: "El asesino del señor Arrieta no es ninguna víctima, es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y por lo tanto todo el peso de la ley tailandesa tiene que caer sobre él".

Buenas sensaciones tras la primera semana de juicio

"Llegamos a casa muy satisfechos con el trabajo realizado, que viene a representar lo que llevamos haciendo desde el mes de octubre, cuando contratamos al despacho de abogados tailandés con sede en Bangkok para que pudiera representar los derechos y los intereses de la familia Arrieta", ha explicado el abogado de los Arrieta.

Gonzalo Ospina asegura que "están convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación" y que en Tailandia no han encontrado "ninguna sorpresa, ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la fiscalía y como consideramos nosotros que fue".

La familia Arrieta

Sobre que la hermana de Edwin haya ido a un programa de televisión, ha declarado que "la familia Arrieta está sufriendo un duelo muy difícil, una profunda tristeza y un profundo dolor, por lo tanto todo lo que ellos realicen en la dirección que pueda suponer cerrar esta etapa tan dolorosa de su vida pues creo que es positivo".

Aunque ha señalado que el juez les ha pedido "un silencio absoluto y una cautela sobre lo que desarrollan los testigos" para permitir esclarecer cómo ocurrió el crimen y no obstaculizar el proceso, dado lo mediático del caso.

La familia Sancho

Además de pronunciarse sobre la familia Arrieta, el letrado ha querido dar declaraciones sobre Rodolfo Sancho, quien "ha tenido con nosotros un trato humano, un trato excelente".

"Me llevo en mi intimidad el haber podido compartir con él algunos momentos que demuestran que es una persona con una sensibilidad, como he dicho en alguna otra ocasión, que empatiza con el dolor de la familia", ha zanjado.

