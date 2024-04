Caso Daniel Sancho | Sorpresa ante la ausencia de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo para visitar a su hijo en la cárcel

El juicio a Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta comenzó el martes en el tribunal de Samui. Este viernes no se ha celebrado ninguna sesión ya que allí es festivo. Precisamente por ello, se esperaba la visita de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo a su hijo en la cárcel. Al ser festivo, las familias tienen la posibilidad de estar allí tres horas. Sin embargo, no han aparecido.

Se trata de un juicio que se realiza a puerta cerrada, en el que han declarado diez testigos llamados por la Fiscalía, y en el que el propio Daniel Sancho tiene la posibilidad de hacerles preguntas. Desde este jueves, se han pausado las sesiones, que se reanudarán el próximo miércoles tras la celebración de las festividades por el Songkran o Año Budista, tal y como confirmó el juez del caso.

Aunque la ausencia de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se haya hecho notar este viernes en la cárcel en la que se encuentra Daniel Sancho, lo cierto es que los padres del acusado sí han estado durante estos días entre los pocos asistentes a la sala del juzgado.

Esposado y con grilletes

Durante la primera jornada del juicio, se pudo ver a un Daniel Sancho algo alterado. Sin embargo, según han pasado los días su carácter ha sido otro. Se le ha podido ver con el pelo corto, en chancletas y con el uniforme marrón con el que los acusados tienen asistir a los juicios en Tailandia -distinguido por la palabra 'tribunal' en la espalda-, además de esposado y con grilletes.

Se ha sentado en todo momento delante de su padre, con el que ha podido hablar a lo largo de las sesiones. Sancho seguía las indicaciones del juez, quien se habría mostrado flexible con el procesado, a quien representa un abogado de oficio tailandés, Apirchat Srinual.

Algo que ha sorprendido es el hecho de que el acusado pueda realizar preguntas a los testigos. En Tailandia no es algo habitual, aunque sí está permitido en caso de que el juez lo autorice.

El español Daniel Sancho se enfrenta a una posible condena máxima de pena de muerte en caso de que el juez le encuentra culpable del asesinato premeditado del cirujano plástico colombiano Arrieta el 2 de agosto en la isla de Phangan, tal y como le acusa la Fiscalía.

Daniel Sancho fue detenido el pasado 5 de agosto después de haber confesado el crimen a agentes de Phangan, aunque después se declaró no culpable ante el juez. Desde entonces, mantiene la versión de que la muerte de Edwin Arrieta se debió a un accidente durante una pelea. "Fue en defensa propia. Ocurrió por un incidente en el que solo había dos personas implicadas", dijo su abogado tailandés.

Los abogados de la familia de Edwin Arrieta rompieron su silencio poco antes de que comenzara el juicio. Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte dieron algunas pinceladas acerca de las claves que presentarían en la Corte como representantes legales de la familia del finado. "Entendemos que una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre una sierra, no es necesario que compre bolsas, no es necesario que compre cinta y tampoco cuchillos", explicaba Beatriz Uriarte. "Por otra parte, tampoco son necesarios los actos que se han realizado con posterioridad, por muy asustado que pueda estar".

Será el próximo jueves cuando se retome el juicio con más testigos de la Fiscalía, con el turno de la defensa a partir del 25 de abril, cuando declararán Sancho y su padre.

