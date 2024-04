Exteriores negocia con Tailandia para que Daniel Sancho no acabe en la temible cárcel de 'El Hilton'

El ministerio de Exteriores estaría intentando que Daniel Sancho, en caso de que fuera condenado a prisión por la muerte de Edwin Arrieta, no sea trasladado a la peligrosa cárcel de Bangkok Bang Kwang, conocida como 'El Hilton', según confirma 'La Razón'.

La familia de Daniel Sancho, el ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada española en Bangkok estarían trabajando en una estrategia para evitar que el joven recabara en esta peligrosa cárcel.

Es el lugar donde cumplen condena muchos de los culpables de delitos muy graves, y donde sigue cumpliendo su condena Artur Segarra, el español que secuestró, torturó y descuartizó a David Bernat.

En esta prisión se encuentran desde asesinos de todo tipo a violadores pasando por pederastas, narcotraficantes y matones. Además, existen las bandas y las agresiones diarias entre presos.

En este penal, los presos están hacinados, a veces hay decenas o incluso centenares de presos en una sola celda. Hasta 2013 los presos llevaban grilletes, no para que no se movieran, sino para que no corrieran o pegaran patadas. Además, la comida es escasa y de mala calidad.

¿Cómo es la cárcel en la que estaba hasta ahora Daniel Sancho?

A diferencia de otras cárceles del país, está poco masificada y acoge a unos 500 presos, en su mayoría hombres, con penas máximas de 15 años.

Las visitas, de 15 minutos, se llevan a cabo en una sala en la que, a los presos, alrededor de una decena cada vez, les separa de sus visitantes un cristal, por lo que hay que hablar a través de un teléfono.

Llevar pelo corto es obligatorio y los reclusos tienen un uniforme de camisola y pantalón por la rodilla de color beige, aunque solo se les exige esta vestimenta durante los recuentos diarios y las visitas.

Los presos de la cárcel de Samui también cuentan con una biblioteca, donde pueden recibir libros de sus visitantes previa inspección de los funcionarios de la prisión.

¿Posible acuerdo?

El abogado Juan Gonzalo Ospina, representante de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha reafirmado este domingo en que el médico murió por un "asesinato premeditado" cometido por Daniel Sancho, y ha negado "ningún acuerdo, ninguna negociación ni acercamiento" entre las partes.

"El dinero no va a traer la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia", sino que haya "una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sancho" (hijo del actor Rodolfo Sancho), ha declarado Ospina a la prensa en Madrid, tras regresar de Tailandia.

Sobre el resto del juicio, indicó que está pendiente que declaren algunos de los testigos propuestos por la Fiscalía y también por la familia Arrieta, como el médico que realizó el análisis forense y algunos policías del atestado.

Tras celebrarse las tres primeras sesiones del juicio, que se reanudará a mediados de semana, Ospina dijo que él y los abogados contratados en Tailandia se encuentran "muy satisfechos con el trabajo realizado" desde octubre. "Nosotros, como abogados penalistas, consideramos que el 80 % del éxito de un juicio son sus abogados".

Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto, tras confesar el crimen a agentes de Phangan, si bien después se declaró no culpable ante el juez y mantiene desde entonces que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

