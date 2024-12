77 Premios Nobel no quieren que Robert Kennedy Jr. sea Secretario de Salud y publican una carta explicando sus motivos

El sobrino de John Fitzgerald Kennedy e hijo de Robert Kennedy se mostró durante la pandemia como un contumaz militante antivacunas. La personalidad de Kennedy, continúa diciendo la carta firmada por 77 científicos eminentes, representa un "ataque a la ciencia con daños considerables". Señalan la inclinación de Kennedy por los mitos conspiranoicos, especialmente en lo que respecta a las vacunas. Amenazó con iniciar despidos masivos después de asumir el cargo. Le dijo a NBC News que los investigadores de vacunas "deberían ser encarcelados y se debería tirar la llave". Los premios Nobel critican duramente esta actitud: "El jefe del Ministerio de Sanidad debería proteger y promover estas importantes y respetadas instituciones y a sus empleados, y no amenazarlos".

Todas las falsedades médicas en las que cree Kennedy

Si su nombramiento por parte del presidente electo Donald Trump es confirmado por el Senado, avisan los firmantes de la carta, la conocida oposición de Kennedy a herramientas de salud pública bien establecidas, como las vacunas y la fluoración del agua potable, supondría un riesgo para el bienestar del país. La carta también denuncia la promoción de teorías conspirativas por parte de Kennedy, entre ellas, vincular falsamente las vacunas con el autismo, su rechazo de las pruebas científicas que demuestran que el VIH es el causante del sida y su denuncia de que el coronavirus fue especialmente dirigido a blancos y negros, y que los chinos y los judíos son inmunes al virus. Lejos de disculparse ante la polémica que causaron sus palabras, durante su campaña como precandidato presidencial demócrata, Robert Kennedy Jr. arremetió en la red social X contra el medio que había publicado esas declaraciones racistas. Su familia, en especial su hermana Kerry, ha renegado públicamente de él por considerar que mancha el legendario apellido.

Lo peor es que Kennedy se ha opuesto a muchas vacunas

"Además de su falta de acreditación o experiencia relevante en el campo de la medicina, la ciencia, la salud pública o la administración, el señor Kennedy se ha opuesto a muchas vacunas que protegen la salud y salvan vidas, como la que previene la polio o el sarampión", inciden los Nobel en la carta recogida por el New York Times. Los firmantes, premiados con el Nobel de Economía, Física, Química o Medicina, sostienen que nombrar a Kennedy como secretario de Salud "pondría en riesgo la salud pública". Richard Roberts, ganador del Nobel de Medicina en 1993, que ha ayudado a redactar la carta, indicó al New York Times que esta es la primera vez en la historia reciente que los premios Nobel se unen para oponerse a la elección de un miembro del gobierno. En palabras de Roberts, la confirmación de Kennedy, un crítico acérrimo de la medicina convencional, pero también de las Big Pharma (las grandes multinacionales farmacéuticas), es una amenaza que los premios Nobel no pueden ignorar. Kennedy se ha mostrado repetidamente contrario a los científicos y a los organismos cuya supervisión recae en el Departamento de Salud. “Estos ataques políticos a la ciencia son muy perjudiciales. Hay que levantarse y protegerla”, ha declarado Roberts.

