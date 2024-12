Trump reitera su intención de acabar con el derecho a la ciudadanía por nacer en EEUU

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que intentará desde el día uno de su presidencia acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque para ello tendría que cambiar una de las enmiendas de la Constitución.

En su primera entrevista televisiva concedida a la NBC News, tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, Trump volvió a decir que planea acabar el primer día con ese derecho de ciudadanía y sobre la enmienda 14 que consagra ese derecho aseguró: "la vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que volver al pueblo y la tenemos que terminar. Somos el único país que la tiene", ha dicho.

En la entrevista, Trump también puso de manifiesto que quiere que los "dreamers" (soñadores), beneficiarios en su mayoría latinos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a Estados Unidos, puedan quedarse en el país. "El plan es trabajar con los demócratas para hacer que esto sea posible. Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen buenos trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En otros casos, pueden tener grandes empresas. Y vamos a tener que hacer algo con ellos", manifestó el republicano.

OTAN

Donald Trump también planteó la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN si los países miembros no pagan sus facturas. "Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es: absolutamente, me quedaría con la OTAN", sentenció el republicano, añadiendo que la OTAN se aprovecha de EE.UU en las contribuciones a la Alianza, pese a que su país es el que la defiende, al tiempo que Europa no le da un tratamiento comercial justo. "Logré que se destinaran cientos de miles de millones de dólares a la OTAN simplemente con una actitud dura. Les dije a los países: No los voy a proteger a menos que paguen y comenzaron a pagar. Y eso ascendió a más de 600.000 millones de dólares", concluyó Trump, haciendo referencia a su primer mandato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com