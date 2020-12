Los 27 países de la Unión Europea aprueban por unanimidad la aplicación provisional del Brexit

Los Veintisiete de la Unión Europea dan luz verde al Brexit. Este lunes, los Estados miembro han aceptado por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo alcanzado la semana pasada por Bruselas y Reino Unido. Así, el Brexit entrará en vigor el próximo 1 de enero, aunque por un plazo de dos meses hasta su ratificación definitiva en el Parlamento europeo.

De acuerdo a las declaraciones de la presidencia alemana de la UE, se ha confirmado la aceptación por unanimidad de los Veintisiete embajadores. Con ello, se da luz verde a la aplicación provisional del acuerdo del Brexit a partir del 1 de enero y durante un periodo de dos meses.

Su formalidad se alcanzará el martes a las 15:00 horas, momento en el que finaliza el plazo para que algún Gobierno se oponga al pacto.

El Brexit entrará en vigor el 1 de enero de 2021

Un total de 1.246 páginas conforman el acuerdo del Brexit alcanzado por Reino Unido y la Unión Europea el pasado jueves. Con la aceptación de los Estados miembro, el siguiente paso consiste en trasladar el texto al Parlamento europeo y, en caso de ratificarlo, su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Dicha aceptación abre la puerta a la aplicación provisional del Brexit a partir del 1 de enero de 2021 y durante un periodo dos meses.

No obstante, si el 28 de febrero no se completa la ratificación del acuerdo, la Comisión Europea y el Gobierno británico estarán obligados a negociar una nueva prórroga, o no, de la aplicación provisional.

Las negociaciones del Brexit

El 31 de diciembre, Reino Unido se despide de la Unión Europea. Tras meses de negociaciones, el pasado 24 de diciembre se llegó a la fase final del acuerdo entre Inglaterra y la UE.

Con la aplicación provisional aceptada este lunes, las relaciones comerciales y las conexiones entre UE y Reino Unido cambiarán significativamente. Uno de los pactos alcanzados supone la retirada de aranceles y cuotas, aunque sí habrá controles en los productos que entren a territorio europeo.

Además, los ciudadanos británicos necesitarán una visa para viajar y trabajar en Europa, al tiempo que se excluyen los servicios financieros y otras claves de la economía británica del acuerdo comercial.

Hasta el momento, la Unión Europea se había mostrado prudente a una aplicación total del Brexit a la espera de conocer la opinión de los Veintisiete. Este lunes, los líderes de los grupos parlamentarios y su presidente, David Sassoli, se han reunido para analizar el resultado de las negociaciones.

El principal negociador europeo, Michel Barnier, ha agradecido en redes sociales el "fructífero" encuentro, al tiempo que destaca la "confianza y el apoyo durante esta extraordinaria negociación" de la Eurocámara.