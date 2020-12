España seguirá negociando con Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit

Este jueves, el Brexit ha logrado el acuerdo entre la UE y Reino Unido, que próximamente será analizado por los Veintisiete para su ratificación. El Gobierno de España, en nombre de su presidente, ha celebrado el pacto acordado y anuncia que seguirá dialogando para lograr un acuerdo sobre Gibraltar.

Pedro Sánchez, presidente de España, ha celebrado este jueves el principio del acuerdo pactado por la Unión Europea y el Gobierno británico sobre el Brexit. "Bienvenido el principio de acuerdo entre la UE y Reino Unido", ha dicho a través de sus redes sociales.

A su mensaje, Sánchez ha añadido que seguirá manteniendo el diálogo con Reino Unido para lograr un acuerdo sobre Gibraltar, ya que las condiciones del pacto no puntualizan sobre la situación del El Peñón.

Sobre esta situación se ha pronunciado también la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha calificado de "buenas noticias" las negociaciones alcanzadas entre el organismo europeo y Reino Unido.

Y siguiendo la línea del presidente, ha hecho también referencia a Gibraltar, aclarando que seguirán las conversaciones para evitar que el 1 de enero exista una nueva frontera, con todo lo que ello implica.

"Se necesita del concurso de nuestros amigos británicos, porque no puede haber acuerdo si ambas partes no llegan a un entendimiento", explicaba sobre la situación del El Peñón. Además, aclara que con las conversaciones, la intención de España no es otra que "establecer reglas del juego frente a la nueva realidad".

Las negociaciones sobre el Brexit llegan a un acuerdo este jueves

La Unión Europea y Reino Unido han llegado a un acuerdo este jueves en Bruselas, que especifica las condiciones de la salida de los británicos el próximo 31 de diciembre.

Aunque es menos ambicioso de lo que esperaba la UE, el pacto permitirá una relación sin cuotas ni tarifas, siempre y cuando Londres asuma la igualdad de condiciones en materia de competencia y otros asuntos.

"Se va de nuestra familia, se vuelve a su isla, pero se queda el socio y vecino", explicaba Laya en su mensaje. "Ahora tenemos un acuerdo y antes había miedo a fronteras, pago de aranceles y para muestra, el botón de miles de camioneros parados en Reino Unido", continuaba.