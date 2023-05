16 años sin Madeleine McCann: todas las claves de su desaparición

Madeleine McCann estaba de vacaciones con su familia en el Algarve portugués, le faltaban solo unos días para su cuarto cumpleaños. Madeleine no llegó nunca a celebrar más años con su familia, desapareció sin dejar pista alguna el 3 de mayo de 2007 y desde ese instante las acusaciones e hipótesis se han multiplicado, hay muchas incógnitas y giros sobre el caso que hoy hace 16 años que comenzó.

La desaparición

Madeleine estaba veraneando con sus padres y sus hermanos gemelos. Los padres de los niños se fueron de cena con unos amigos a un restaurante a 60 metros de distancia del apartamento que habían alquilado en Praia da Luz, en Portugal. La niña después de un día de turismo se fue a dormir, cuando su madre volvió de la cena descubrió que la niña no estaba y la ventana del dormitorio estaba abierta. Es un misterio sin respuesta.

Un hombre exonerado

Uno de los primeros acusados fue un británico de 35 años, divorciado y con una hija. El sospechoso vivía a 100 metros del apartamento, en el que se encontraba la familia McCann. Después de realizar una investigación, fue exonerado de cualquier responsabilidad y diez periódicos tuvieron que indemnizarlo con 750.000 euros por ensuciar su imagen públicamente.

Los padres fueron acusados

La investigación siguió a lo largo de los meses y cuando llegaba el invierno la Policía portuguesa declaró a los padres de la pequeña como principales sospechosos de la desaparición de la niña. Unos restos de sangre y huellas aparecieron en el apartamento donde desapareció la pequeña. No solo eso, si no también en un coche alquilado por los progenitores se descubrieron también gotas de sangre justo un mes después de la desaparición.

El comisario encargado del caso explicó que Madeline falleció de manera accidental al caer del sofá del apartamento turístico y por ello, el matrimonio decidió esconder el cadáver de la pequeña. Es más, las pruebas demostraron que fue Gerry McCann quien llevó a la niña en brazos durante la noche de la desaparición.

Por otro lado, se planteó un posible secuestro aunque en julio de 2008 la fiscalía lusa lo descartó por falta de pruebas. En la investigación de la desaparición se involucraron autoridades británicas, europeas y lusas.

Nuevos sospechosos sin pruebas estables

El caso Madeleine fue complicándose día a día, la policía a nivel internacional no logró avanzar como se esperaba ya que, no dejaban de surgir nuevas pistas y no concordaban entre sí. Los sospechosos seguían apareciendo, como fue el caso de Christian Brueckner, un preso alemán de 43 años al que se le acuso de la desaparición en 2020.

La acusación de Brueckner perdió fuerza por falta de pruebas suficientes. Además, en julio de 2013 se difundieron unas imágenes de un presunto culpable a través de un retrato robot. Este sospechoso no llegó a dar declaraciones porque se suicidó al haber sido acusado de haber secuestrado y asesinado a otra niña.

Sin una prueba determinante

La hipótesis sobre la desaparición de Madeleine McCann son diversas. Se plante que la pequeña murió de manera accidental por los restos de sangre que había en el apartamento. Por otro lado, hay quien considera que fue secuestrada por una banda de pedófilos. También se habla de un robo frustrado, en el que los ladrones se encontraron a la pequeña. Por ahora todo sigue siendo una gran incógnita.

Julia Faustyna

Hace unos meses apareció una joven polaca que aseguraba ser Madeleine, todo resultó ser una calumnia que ha reavivado el 'gran misterio' sobre este caso.