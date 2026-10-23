El Ejército pone a prueba en Huelva su capacidad para frenar ataques con drones

Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado ponen a prueba en Huelva sus capacidades para hacer frente a posibles ataques con drones. El ejercicio militar Atlas 26 reúne a unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, junto con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación ante nuevas amenazas aéreas.

Las maniobras se desarrollan en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro y plantean escenarios de elevada exigencia operativa en los que los participantes deben actuar de forma integrada bajo un mando único. El entrenamiento busca comprobar la eficacia de los procedimientos conjuntos para detectar, identificar y neutralizar sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como UAS, de clases I y II.

El ejercicio está liderado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, organizado por el Mando de Apoyo a la Maniobra y dirigido por el Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra.

Tecnología 5G

Uno de los principales objetivos de Atlas 26 es comprobar que los distintos sistemas de defensa aérea pueden compartir información y actuar de forma coordinada ante un ataque. Para ello, las unidades ensayan procedimientos de mando y control que permiten integrar las capacidades militares y policiales en una respuesta común.

La tecnología 5G desempeña un papel relevante en este proceso, al facilitar la conexión y sincronización de los sistemas desplegados con el sistema de defensa aérea del Ejército del Aire y del Espacio.

Las prácticas incluyen diferentes métodos para hacer frente a los dispositivos no tripulados. Por un lado, se contemplan medios destinados a destruir físicamente las amenazas mediante municiones guiadas y no guiadas. Por otro, se ensayan técnicas de guerra electrónica capaces de interferir en su funcionamiento y neutralizarlas sin necesidad de destruirlas.

El entrenamiento también permite evaluar la respuesta ante ataques individuales o masivos, así como la capacidad de las unidades para identificar sus propios drones en espacios aéreos con numerosos dispositivos.

Protección frente a conflictos híbridos

Las maniobras no se limitan a la protección del territorio español. Los escenarios planteados también reproducen situaciones que podrían darse durante el despliegue de tropas en el exterior, en el marco de operaciones multinacionales y de los sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles de la OTAN.

La finalidad es mejorar la protección de las unidades españolas ante amenazas que puedan comprometer tanto su seguridad como la de las instalaciones estratégicas. Los ejercicios permiten comprobar cómo se integran los medios antiaéreos convencionales con los sistemas específicos diseñados para combatir drones de pequeño tamaño y baja velocidad.

En el supuesto táctico planteado para esta edición, las fuerzas deben proteger a una brigada española desplegada en una isla ficticia del Atlántico frente a un escenario de conflicto híbrido, con ataques aéreos y empleo de drones y misiles para intentar saturar las defensas.

Amenazas cada vez más complejas

Atlas 26 cuenta también con una vertiente tecnológica. La participación de empresas españolas, universidades y centros de experimentación de las Fuerzas Armadas busca impulsar el desarrollo de nuevas soluciones para reforzar la defensa frente a los sistemas no tripulados.

Además, observadores universitarios y del Mando de Adiestramiento y Doctrina analizan el desarrollo de las maniobras para identificar posibles mejoras y extraer conclusiones que contribuyan a perfeccionar los procedimientos militares.

Con este ejercicio, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad buscan reforzar su capacidad de actuación conjunta ante amenazas aéreas cada vez más complejas, tanto en territorio nacional como en operaciones en el exterior.