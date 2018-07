Una mujer afgana, forzada a casarse con su violador

Una mujer afgana que fue brutalmente violada por el primo de su primer marido fue condenada a prisión por adulterio y ahora está casada con su agresor y embarazada de su tercer hijo.

La mujer afgana, identificada como Gulnaz, ha concedido una entrevista a la CNN sobre la tormentosa relación que mantiene con su agresor, Asadullah.

Cuando fue asaltada por Asadullah, la joven tenían tan solo 16 años y estaba casada. Inmediatamente fue juzgada por adulterio, un crimen que supone hasta 12 años de prisión. Además, la mujer quedó embarazada tras la violación y tuvo que dar a luz en la cárcel.

El entorno hostil que rodeaba a Gulnaz en Afganistán le hizo darse cuenta de que la única manera de integrarse de nuevo en la sociedad afgana era casándose con su violador. "No quería arruinar la vida de mi hija así que acepté casarme con él", le dijo a la CNN en unas declaraciones recogidas por The Independent. "Somos gente tradicional. Cuando se mancha nuestro nombre preferimos la muerte a vivir con la deshonra".

En la actualidad Gulnaz dice no tener "ningún problema" con Asadullah y que, incluso, es una persona feliz. "No tengo ningún problema con él y no quiero pensar en los problemas del pasado. Mi vida ahora está bien. Soy feliz", dijo. "Corté las relaciones con mi familia, porque mi hija tuviera un futuro".

Kimberley Motley, su abogado, confiesa a la CNN que la mujer fue presionada por miembros del gobierno afgano para casarse con su violador. "No paraban de decirle a Gulnaz que ni ella ni su hija estarían protegidas si no se casaba con Asadullah. Y finalmente lo hizo". Y añadió "Era una chica sin estudios, joven, madre soltera y sin ningún apoyo familiar. Le hubiera sido imposible salir adelante".

Assadullah, al final de la entrevista, mira fijamente a cámara e insiste en que gracias a él Gulnaz y su hija tienen un futuro, porque él "la ha ayudado" al casarse con ella.