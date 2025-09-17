Hansi Flick: "Queremos ganar la Champions, noto el sentimiento de todos"

El Barcelona inicia este jueves su camino en la Champions League con la visita al Newcastle en St James' Park, un estreno exigente para el equipo de Hansi Flick. El técnico alemán subrayó en la previa que la clave será la intensidad y destacó la fortaleza de su plantilla, a pesar de las ausencias de Lamine Yamal, Alejandro Balde y Gavi.

"Lo que vimos contra el Valencia fue muy bueno, contento de ver cómo juega el equipo, en defensa, en ataque, es lo que queremos. Todo el mundo quiere el balón, está involucrado y con esta confianza vamos mañana, pero no será un partido fácil. Es Champions, hay grandes equipos, especialmente de la Premier", afirmó Flick.

El entrenador reconoció la dificultad del reto: "Espero un equipo duro, con mucha intensidad, dinámica, es un equipo que se ha construido en los últimos años y Howe ha hecho un buen trabajo".

"Rashford es increíble"

Sobre la ausencia de Lamine Yamal, el alemán destacó la profundidad de plantilla: "Sabemos que no tenemos a Lamine, quizá tampoco el domingo, pero tenemos un equipo fuerte, también en su posición. Tenemos a Rashford, espero incluso que pueda mostrar en Inglaterra la gran actuación del domingo. Sigo a Marcus desde su inicio con el Manchester United y siempre he pensado que es increíble. Lo que he visto en las primeras semanas es muy bueno".

"Tenemos un equipo bueno en todas las posiciones y queremos mostrarlo en la Champions"

Flick insistió en que el objetivo es progresar partido a partido: "Sé esto por mi experiencia, siempre se trata de dar lo mejor en cada partido. Se trata de aprender y ser mejor en cada día, de esto se trata también este año. Todo el mundo quiere mostrar lo bueno que es. Tenemos un equipo joven, que quiere aprender. Nos faltan tres jugadores, Lamine no está, Balde y Gavi, y veremos. Somos buenos en todas las posiciones, lo queremos mostrar mañana". Considera por tanto que lo ocurrido la temporada pasada en Champions debe ser "un aprendizaje" para los suyos.

También confió en que el ambiente inglés no intimide a sus futbolistas: "Tenemos un equipo joven pero con jugadores con experiencia. Especialmente los españoles, saben lo que es jugar bajo presión, ganaron muchos títulos. El año pasado logramos muchas remontadas, tenemos la confianza con el balón, y muestra lo fuerte que somos".

Preguntado por el favoritismo, Flick prefirió no entrar en comparaciones: "No lo sé, no pienso en esto (favoritos). Sé que es un camino muy largo, con grandes equipos que todos quieren ganar la Champions. Nosotros también queremos, y noto el sentimiento de todos, que quieren ganarla. Veremos lo que pasa, queremos mejorar y mejorar".

Raphinha es "clave"

El técnico, además, resaltó la importancia de Raphinha: "un jugador clave" para presionar y "con ese hambre por marcar goles". Y valoró la evolución mostrada en el último choque de Liga ante el Valencia (6-0): "Los primeros partidos, hablamos de las cosas que eché de menos y el domingo fue como la pasada temporada. Para mí fue bueno, mejorar en estas cosas, todo el mundo sabe que podemos hacerlo y en cada partido hay que hacerlo desde el principio, empezar con intensidad".

Adaptación al rival

Para Flick, la clave pasa por adaptarse a los rivales: "Tenemos que adaptar el estilo de los rivales, es el plan, lo que podemos hacer ante el estilo de los rivales. Los jugadores son capaces de jugar contra ese estilo, lo importante es cómo empecemos, con la intensidad y confianza, si nos dan espacios hay que usarlos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com