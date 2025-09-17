Van Dijk castiga en el descuento a un Atlético que luchó hasta el final en Anfield (3-2)

El Atlético de Madrid ha caído 3-2 en su estreno en la fase de liga de la Champions League tras un inicio demoledor del Liverpool, sostenido por un Mohamed Salah imparable y rematado en el último suspiro por la cabeza de Virgil van Dijk. El doblete de Marcos Llorente fue un espejismo en Anfield.

Inicio demoledor de los reds

La noche arrancó torcida para los colchoneros: a los tres minutos Salah forzó una falta al borde del área y él mismo la ejecutó. El disparo, desviado por Robertson en la barrera, despistó a Oblak para el 1-0.

Apenas dos minutos después, el egipcio volvió a aparecer, se asoció con Gravenberch y definió con un zurdazo marca de la casa para firmar un 2-0 que heló a los del Cholo.

Con Julián Álvarez, Baena, Almada y Cardoso en la enfermería, Simeone se agarró a la derecha con Raspadori, Giuliano y Llorente, mientras Griezmann se mostraba frío en la punta. El Liverpool, lanzado, pudo ampliar la renta con ocasiones de Isak, Wirtz y Szoboszlai.

Doblete de Llorente

Pero cuando peor pintaban las cosas, Giuliano asistió a Llorente para recortar en el añadido del primer tiempo. El 2-1 devolvía algo de vida a los rojiblancos.

Tras el descanso, el guion siguió con el Liverpool empujando y un Atlético agazapado. Simeone agitó el banquillo con Koke y Sorloth, pero Ekitiké, Szoboszlai y Wirtz pusieron en jaque a una defensa rojiblanca que se sostuvo con lo justo. Salah estrelló un disparo en el poste y Oblak se tuvo que multiplicar.

Y cuando Anfield ya olía la sentencia... apareció de nuevo Llorente. El centrocampista firmó el empate con una semivolea desde la frontal que, tras rebotar en un zaguero, superó a Alisson. Minuto 81 y el Atlético creía en el milagro.

Pero el Liverpool no levantó el pie. Van Dijk, que ya llevaba varios avisos, conectó un cabezazo imperial a la salida de un córner en el descuento que desató la locura en la afición red.

Simeone pierde los papeles

Simeone, expulsado tras perder los nervios con un aficionado que al parecer le hizo una peineta, asistió desde el túnel a los instantes finales. El Atlético aún lo intentó con un cabezazo de Sorloth, fácil para Alisson, pero ya era tarde.

El 3-2 deja al Liverpool con su primera victoria en esta Champions y a un Atleti que vuelve a quedarse a medias en este inicio de temporada.

