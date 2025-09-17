Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Liga de Campeones

Van Dijk castiga en el descuento a un Atlético que luchó hasta el final en Anfield (3-2)

El conjunto rojiblanco arrancó la Champions encajando dos goles en seis minutos y consiguió empatar con un doblete de Llorente. Simeone, expulsado.

El cabezazo imperial de Van Dijk en el descuento

El cabezazo imperial de Van Dijk en el descuentoReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El Atlético de Madrid ha caído 3-2 en su estreno en la fase de liga de la Champions League tras un inicio demoledor del Liverpool, sostenido por un Mohamed Salah imparable y rematado en el último suspiro por la cabeza de Virgil van Dijk. El doblete de Marcos Llorente fue un espejismo en Anfield.

Inicio demoledor de los reds

La noche arrancó torcida para los colchoneros: a los tres minutos Salah forzó una falta al borde del área y él mismo la ejecutó. El disparo, desviado por Robertson en la barrera, despistó a Oblak para el 1-0.

Apenas dos minutos después, el egipcio volvió a aparecer, se asoció con Gravenberch y definió con un zurdazo marca de la casa para firmar un 2-0 que heló a los del Cholo.

Con Julián Álvarez, Baena, Almada y Cardoso en la enfermería, Simeone se agarró a la derecha con Raspadori, Giuliano y Llorente, mientras Griezmann se mostraba frío en la punta. El Liverpool, lanzado, pudo ampliar la renta con ocasiones de Isak, Wirtz y Szoboszlai.

Doblete de Llorente

Pero cuando peor pintaban las cosas, Giuliano asistió a Llorente para recortar en el añadido del primer tiempo. El 2-1 devolvía algo de vida a los rojiblancos.

Tras el descanso, el guion siguió con el Liverpool empujando y un Atlético agazapado. Simeone agitó el banquillo con Koke y Sorloth, pero Ekitiké, Szoboszlai y Wirtz pusieron en jaque a una defensa rojiblanca que se sostuvo con lo justo. Salah estrelló un disparo en el poste y Oblak se tuvo que multiplicar.

Y cuando Anfield ya olía la sentencia... apareció de nuevo Llorente. El centrocampista firmó el empate con una semivolea desde la frontal que, tras rebotar en un zaguero, superó a Alisson. Minuto 81 y el Atlético creía en el milagro.

Pero el Liverpool no levantó el pie. Van Dijk, que ya llevaba varios avisos, conectó un cabezazo imperial a la salida de un córner en el descuento que desató la locura en la afición red.

Simeone pierde los papeles

Simeone, expulsado tras perder los nervios con un aficionado que al parecer le hizo una peineta, asistió desde el túnel a los instantes finales. El Atlético aún lo intentó con un cabezazo de Sorloth, fácil para Alisson, pero ya era tarde.

El 3-2 deja al Liverpool con su primera victoria en esta Champions y a un Atleti que vuelve a quedarse a medias en este inicio de temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Puede quedarse España sin ir al Mundial 2026 por el boicot del Gobierno a Israel?

La selección española de fútbol en Konya, Turquía

Publicidad

Deportes

El cabezazo imperial de Van Dijk en el descuento

Van Dijk castiga en el descuento a un Atlético que luchó hasta el final en Anfield (3-2)

Alcaraz, durante su visita a Alcatraz

Alcaraz en Alcatraz: visita 'La Roca' antes de la Laver Cup

Hansi Flick en el partido Barça-Valencia de Liga

Hansi Flick: "Queremos ganar la Champions, noto el sentimiento de todos"

Sinner, pensativo tras la final con Alcaraz
Tenis

El rapero Fedez desata la polémica comparando a Sinner con Hitler: "Un italiano de pura cepa..."

Así están las obras en Madring, el nuevo circuito de F1 en Madrid
Fórmula 1

'Madring', a punto de convertirse en realidad: visitamos las obras del nuevo circuito de F1

El salto con pértiga extremo que hace volar a los neerlandeses
Salto con pértiga

El salto con pértiga extremo que hace volar a los neerlandeses cada año en Kockengen

Lo que empezó como una acción del día a día, cruzar un canal, se ha convertido en una competición con más de 60 años de historia.

Chevi Guzmán con el oro en el podio de China
Patinaje

Chevi Guzmán brilla con dos oros en el Mundial de Patinaje de velocidad

Chevi Guzmán conquista su segundo oro en el Mundial de Patinaje en la prueba de los 100 metros. El otro oro conquistado por el español ha sido en los 500 metros: "No es normal lo que he hecho", nos cuenta.

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Dejan Huijsen en Anoeta

Un partido de sanción a Dejan Huijsen tras su expulsión en Anoeta

Pedro Martínez celebra un punto ante Holger Rune en Marbella

Copa Davis: España evita a la Italia de Sinner y se medirá a República Checa en cuartos

Trent Alexander-Arnold, en el momento de ser sustituido por Carvajal

Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

Publicidad