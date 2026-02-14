Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 14 de febrero de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.100.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.100.000 euros.
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Sorteo de San Valentín de la ONCE hoy, en directo: Comprobar cupón de este sábado 14 de febrero
- Sorteo Extraordinario de San Valentín en directo: Comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de hoy sábado 14 de febrero
- ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 14 de febrero de 2026 en directo
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad