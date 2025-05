Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre: Comprobar décimo de hoy domingo 4 de mayo, en directo

Ya se ha celebrado el Extra Día de la Madre de la ONCE y conocemos el décimo que ha ganado los 17.000.000 euros. Sin embargo, si no has conseguido el primer premio no tienes que perder la esperanza, ya que también se reparten 900 premios de 1.500 euros.

Para optar a uno de estos tu décimo deberá tener las cuatro últimas cifras del premiado. En este caso, el segundo premio va para todos aquellos que tengan el número 8217.